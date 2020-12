Matías Martin anunció el final de su programa de radio “Basta de todo”

A 19 años de la primera emisión de Basta de todo, el ciclo de FM Metro (95.1), Matías Martin (50) anunció el final del programa. Lo hizo al aire y luego con una extensa carta que compartió en redes sociales.

Basta de Todo, el ya ciclo radial de culto, nació el 20 de diciembre de 2001 tras la fusión de dos programas de la tarde de Metro (Basta de Fútbol, conducido por Matías, y Todo pasa, con Martin y Juan Pablo Varsky). Potentes secciones como "Llamá a tus abuelos" terminaron volviéndolo una perlita de la programación de la FM.

"Después de veinte años vimos pasar muchos dueños, muchas autoridades, y la relación a lo último no fue fluida y esto precipita la decisión, pero gracias también a las autoridades que apoyaron y compartieron un éxito increíble", soltó. "Hice otras cosas y me fue bien, pero nada será como Basta, no le tengo miedo al fantasma de Basta y a la comparación".

"Después de 20 años llegó el momento de decir adiós", escribió luego Matías y acompañó con una imagen del numeroso equipo. "Se termina @bastatodo. Agradecido a todos los que fueron parte de este hermoso equipo a través del tiempo. Y bendecido por la enorme cantidad de compañía, apoyo e interacción de miles y miles de oyentes muy creativos, silenciosos, participativos o fanáticos con los que el amor nos unirá por siempre", continuó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Matias Martin (@matiasmartin)

"El último programa será el viernes 18/12", advirtió el conductor. Su ex pareja Nancy Dupláa (con quien es padre de Luca, que participa en la radio) dejó su mensaje en Instagram: "Gracias Basta. Parte de nuestras vidas".

"Podría contarles lo mucho que significa para mí haber estado en este programa y en esta radio (creo que muchos lo saben) pero prefiero dejárselo a uds: ¿Qué significó @bastatodo en tus tardes en estos 20 años?", invitó a sus oyentes a dejar sus palabras.

"No lo puedo creer. Cierre de una etapa maravillosa. Estudio, trabajo... siempre acompañando. Lo mejor para lo que sigue. No tengo dudas que será genial", escribió, por ejemplo, el "Chino" Leunis. Vicentico dejó su corazoncito en los comentarios. Y los mensajes invadieron la cuenta de Matías.

"Siempre pensé que cuando mis hijos terminaran la primaria en mi vida se venía un cambio, en un rato brindo porque mi hijo terminó la primaria y no me quedan más en la primara", dijo al aire Martin.

La visita de Federico Bal al estudio de Metro.

"El último programa será el 18 de diciembre, en dos semanas. Dos semanas que tenemos para despedirnos, pero con la certeza de tomar una decisión con la que estoy en paz, estoy decidido a emprender este cambio que significa terminar un programa que es una parte de mi vida”, dijo con un nudo en la garganta.

“Estaba en pareja con Nancy (Dupláa), tenía un hijo recién nacido, me separé al aire, me pasó el bardo mediático, el programa me ayudó a curar mis heridas, estuve soltero, me enamoré de mi mujer, tuve dos hijos más. Ellos no conocen a su papá haciendo otro trabajo que no sea Basta. El programa tuvo un click cuando se encontró con la gente, deambulaba entre el fútbol y el interés general hasta que un día le pusimos el micrófono a la gente. A veces la gente contaba cosas al aire, infidelidades, tragedias, que no las había contado a la familia".

Fuente: Clarín