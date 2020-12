Peto Menahem: el comediante que conecta con su lado espiritual "lavándome los dientes"

Gustavo Ariel Menahem actor, comediante de stand up y guionista. Se destacó en películas como Juntos para Siempre, Caída del Cielo y la reciente Murciélagos donde Peto forma parte de un collage de historias filmadas en cuarentena. La serie Casi Feliz de Sebastian Wainraich también lo sumó como hermano del protagonista. Actualmente prepara nuevos capítulos de Padres e Hijos que presentan historias de vida en el vínculo familiar.

+ = Tu lado mas positivo / El mismo que el negativo. Depende la circunstancia.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Supongo que de chico cuando jugaba a ser El Zorro y los demás personajes que veía en la tele o en las películas o leía en los libros y los cuentos. Y la alegría que eso me provocaba.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Ni idea. Y me gusta un poco no saber.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Claro. Y me fui de la casa de mis padres y fui actor. Pero con su amor y su apoyo.

N = ¿Nunca le dirías Si a que? / A una nota por WhatsApp. Y ya ves...

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Lavándome los dientes.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo que? / No me importa. No es algo en lo que piense para nada. Para qué, si está esta?