El municipio buscará adquirir cámaras inteligentes de Seguridad para el próximo año, en uno de los puntos más salientes de la secretaria que dirige Horacio García quien este jueves se reunió con los concejales para defender el Presupuesto 2021 y resaltó la importancia de poder tener ese recurso tecnológico.

El funcionario de Guillermo Montenegro quien llegó a la ciudad para reemplazar a Darío Oroquieta y asumió el pasado 11 de noviembre, comanda el área con mayor aumento en 2020, con una suba del 518,6%, para 2021 se proyectan $978.482.729, lo que representa un incremento del 8,6%.

García puso el énfasis en las cámaras de seguridad en los distintos barrios, donde confirmó que hoy "existen instaladas 1136 cámaras" pero "hay unas 180 en reparación" y "una licitación en marcha con 180 nuevas más 20 totem", entre otros puntos, destacados por el propio ex funcionario de Migraciones.

"Siempre los recursos son escasos", dijo García. "Hay que agregar cámaras con mayor inteligencia que tengan detector de patentes, que permitan que impacte con el registro de la propiedad automotor para conocer si tiene pedido de secuestro o es robado", agregó.

El funcionario confirmó durante la reunión ante la comisión de Hacienda que preside Virginia Sívori, que mantuvo reuniones con distintos sectores de la ciudad.

"Recorrí los barrios en este mes", aseguró. "Me reuní con fuerzas policiales, con el superintendente de seguridad nuevo. Me junte con mis pares de Mar Chiquita, General Alvarado, con los fiscales y los representantes de los Foros de Seguridad, con los taxistas y empresarios de balnearios. He caminado la ciudad, y asumo la responsabilidad de darle a la ciudad la seguridad que necesita. Pero es entre todos", afirmó.

García señaló que "lo fundamental en la función pública es tener vocación y esfuerzo y eso de mi parte está puesto. Yo aseguro que voy a trabajar para que Mar del Plata mejore en los estándares de justicia y seguridad", luego de dar referencia en temas relacionados a la adquisición de botones antipánico, y la creación de un cuerpo antiviolencia de género.

ZONA ROJA

Otro de los temas por los que fue abordado, en este caso por el edil "Chucho" Páez, tiene que ver con el conflicto en la Zona Roja, para lo cual García referenció un avance en una mesa de trabajo.

"La Zona Roja tiene 25 años en Mar del Plata", remarcó. "Es un problema por el que estamos detrás de la solución, se lo he dicho a los vecinos en uno de los tantos encuentros que he tenido porque me comprometí a abordarlo", manifestó.

García adelantó que este jueves habrá una nueva reunión y que se formará una Mesa de trabajo. "Vamos a encontrarnos con los vecinos por cuarta vez, en una mesa que el doctor Adler diagramó. He hablado con la directora de diversidad de la provincia, Daniela Castro, una persona encantadora. Los invito a venir a la reunión. No creo en las soluciones individuales".