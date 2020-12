“Star Wars”: anunciaron que habrá diez nuevas series de ese universo

La compañía Disney hizo un anuncio en el que detalló las novedades sobre las producciones que desarrollará en los próximos años. Entre las más importantes figuran diez series nuevas salidas del universo de Star Wars y otras diez basadas en personajes de Marvel.

Serán en total 35 nuevos títulos los que estarán en producción a partir de 2021, entre los que también habrá 15 series de live action de Disney y de Pixar, el estudio creador de la saga Toy Story.

It is time! #DisneyInvestorDay is about to begin. Follow along for all of the big, breaking news! — Disney (@Disney) December 10, 2020

De acuerdo a lo que publicó el sitio de la revista Variety, Kareem Daniel, el nuevo jefe de distribución de Disney, no especificó el plazo en el que se rodarán las nuevas ficciones. La expansión del mundo de Star Wars no estaba en los planes ni del más optimista de los fanáticos. Hasta el momento la única serie activa de es The Mandalorian, que inició hace poco, su segunda temporada y tiene confirmada una tercera.

Pedro Pascal es el protagonista de esta historia paralela al mundo que plantea Star Wars en sus películas, que ocurre durante la franja temporal entre el final de Episodio VI: El regreso del Jedi y el inicio de Episodio VII: El despertar de la fuerza. The Mandalorian recorre la vida de un pirata espacial que, misión tras misión, lucha contra enemigos impensados y pelea junto a aliados de todo tipo.

Baby Yoda, uno de los personajes de la serie original "The Mandalorian". (Foto: prensa Disney/Lucasfilm)

Entre las certezas que se tenían hasta el momento figuraban las ficciones basadas en el personaje de Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor; una precuela de Rogue One, que indaga en la vida del rebelde Cassian Andor interpretado por Diego Luna; y una ficción creada por Leslye Headland y focalizada en personajes femeninos.

Ahora se saben los nombres de algunas de las nuevas realizaciones: Rangers of the New Republic, Ahsoka, Willow y Lando. A su vez, Darth Vader volverá a verse en la pantalla ya que se confirmó que Hayden Christensen regresará al papel que lo hizo famoso para Obi-Wan Kenobi, una historia que ocurre 10 años después de los eventos del final de Star Wars, episodio III: La venganza de los sith.

Además de los productos de Lucasfilm, Disney ya tiene listas, en algunos casos, y en proceso de terminar, en otros, cuatro series del mundo de Avengers. De la que ya se conoce su fecha de estreno es WandaVision, que será en enero. Sobre Falcon y el Soldado del Invierno y Loki, aún no se sabe a en qué momento de 2021 se podrán ver. La cuarta de la que se tiene información es sobre Hawkeye, que recién está en proceso de rodaje. A través de imágenes que se filtraron de su filmación trascendió que Jeremy Renner y Hailee Steinfeld serán los protagonistas.

Fuente: TN