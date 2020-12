El Municipio presentará "antes de fin de año" el Plan de Seguridad

El secretario de Seguridad del Municipio, Horacio "Totó" García, anticipó que el Municipio presentará "antes de fin de año" un Plan de Seguridad, aunque señaló que "un papel" no refleja la realidad y lo importante es "escuchar a la sociedad".

"Por supuesto que tenemos plan de seguridad. Se arman escuchando a la sociedad. Las herramientas de un plan están dispersas, y a su vez concentradas en distintas modalidades: videovigilancia, policía de proximidad, botones antipánico, son elementos que tienen que confluir. No vas a proveer 5 mil botones a una sociedad que no registra esos niveles de violencia intrafamiliar o no vas a generar corredores escolares cuando hay menos colegios", detalló García en diálogo con "Hora 10" por CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

En este marco, el funcionario municipal respondió a las críticas de la oposición y aseguró que "a los compañeros del Concejo les dije que antes de fin de año vamos a presentar el plan de seguridad".

En 2008 hicimos el plan de seguridad de la ciudad de bs as con Montenegro. "Un plan de seguridad es un esqueleto, hay que darle carnadura, por eso hay que ir a escuchar a todos, después analizar y tomar las decisiones. El plan de seguridad no es poner en un papel las cuestiones, el papel resiste cualquier cosa. Acá lo que hay que ase es un plan de seguridad realista y conforme a lo que necesita Mar del Plata", aseveró.

Por otra parte, se refirió a la relación del Municipio con el gobierno provincial y nacional: "No existen problemas, puede haber algún cruce que tenga que ver con la dinámica del juego, pero seguimos jugando el partido porque en el fondo todos queremos lo mismo: mayor seguridad".