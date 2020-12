Marcelo Iripino: "Ya no digo más que sí a todo"

Marcelo Iripino es uno de los bailarines y coreógrafos más prestigiosos. También se destaca como músico, disciplina que lo acompaña desde los 14 años, cuando realizaba shows junto a su padre y el grupo Marcelito. Considerado por muchos como el Chayanne argentino, Marcelo debutó como bailarín con Pepito Cibrian, a los 17 años, dando luego el salto al programa de Susana Giménez durante de más de 20 años.

+ = Tu lado mas positivo / Mi lado positivo es el amor, en todos los aspectos.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Creo que desde que nací. Desde que tengo uso de razón, ya hacía palmas, cantaba, bailaba como el culo, pero lo hacía en este momento.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Sin rumbo por ahora, porque no sé qué va a pasar.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Si dejaría todo para comenzar una nueva vida y buscar dignidad, paz y tranquilidad, haciendo lo que me divierte, pero con dignidad.

N = ¿Nunca le dirías Si a que? / Nunca le diría sí a cosas que antes hacía porque no me quedaba otra. A tomar decisiones que me daban miedo. Ya no digo más que sí a todo. No lo hago más.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Tengo mi santuario, mi Sagrado Corazón, al que siempre agradezco y pido. Me conecto con eso, con la luz blanca, con mucha cosa que me genere paz y tranquilidad.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo que? / Si, pero me veo libre. Me veo sin dolor, sin sufrimiento… al lado de Dios.