Montenegro: "Necesitamos más espacio público para que haya menos contagios en la ciudad"

El intendente Guillermo Montenegro celebró el acuerdo firmado entre el Ente Municipal de Turismo (Emtur) y la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra) para la quita de 900 carpas para aumentar el espacio de playa pública en el marco de la pandemia del coronavirus. Será en Playa Grande, La Perla, Torreón y Varese.

"Estamos viviendo un momento importante para la ciudad. Un acuerdo firmado entre el Emtur y CEBRA. Se da en el marco del distanciamiento del covid, de tener claro cumplir los protocolos, vivimos una temporada en pandemia. Nos replanteamos muchas cosas, lo de discutir, dialogar, hablar, escuchar, llegamos a esta conclusión que no se había dado nunca en la ciudad. Es un verano distinto, la gastronomía también trabajó distinto, usando el espacio público y el aire libre", afirmó Montenegro en conferencia de prensa.

En este contexto, destacó que todo se relaciona "con la defensa de los puestos de trabajo" y "el hecho que haya menos carpas no hace que haya menos trabajadores en esos lugares y eso es importante".

"Pensando que cada vez que pueda ocurrir algo va a replicar en los puestos de laburo. La importancia de cuidarnos para cuidar los puestos de trabajo que tanto necesitamos los marpaltenses. Celebro este convenio. Más que agradecer es importante entender lo que está viviendo la ciudad para trabajar durante la pandemia", apuntó el intendente.

Con respecto a futuros acuerdos para quitar más unidades de sombra en caso de que aumenten los contagios, Montenegro dijo que "se evaluará todo, no solamente el espacio público de las playas, se evalúa gastronomía, recreación, el aire libre, los horarios". "Necesitamos más espacio público para que haya menos contagios en la ciudad", agregó.

Siempre estamos pensando en los operativos de control. Tenemos que mantener todos los protocolos para vivir con la situación que nos toca, en una ciudad como MDP que ha trabajado muy fuerte, es consciente de cómo trabajar en pandemia, por eso pedimos a los que vienen que sean muy respetuosos.

El fin de semana hubo más de 26 fiestas desbaratadas. Mucho para un finde sin tanta gente. Es más control y castigo. La fiesta clandestina no sólo tiene que ver con el covid, si no que es un lugar no habilitado, no se regula el consumo de alcohol, de otras sustancias, no hay salida de emergencia. Ahí vamos a ser sumamente estrictos.

Por último, ante el aumento de casos, dijo que en la ciudad "hay más movimiento y estamos en pandemia, va a significar que aumenten los casos".

"Vamos a monitorear la cantidad de camas, de testeos. Viene en un descenso que se frenó y subió un poco. Sabemos que hay más movimiento desde el 1 de diciembre y eso hace que en una enfermedad como esta circule más el virus", concluyó.