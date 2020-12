Billie Eilish confiesa que duerme en la cama con sus padres a los 19 años

Torbellino de los últimos años, ganadora de cinco premios Grammy, tal es el éxito de Billie Eilish que la cantante estrenará un documental sobre su vida a través de la plataforma de streaming Apple TV+ (y en cines).

Este 18 de diciembre la estadounidense cumple 19 años. A pesar de que ya es mayor de edad, hay un hábito de niña que conserva y que generó revuelo en las redes: "Duermo con mis padres”.

Hace unas horas, la intérprete de Everything I Wanted compartió en su cuenta de Instagram un nuevo trailer de Billie Eilish: The World’s A Little Blurry. En el clip se observa a la cantante recostada en una cama mirando su celular. "Duermo aquí porque me dan miedo los monstruos que hay en mi habitación", menciona. Eilish padece problemas para dormir y terrores nocturnos, alguna vez contó que estos pueden provocarle sonambulismo o episodios de gritos y miedo intenso durante el sueño.

Este viernes 18 de diciembre Billie cumple 19 años.

La muchachita nacida en Los Ángeles en 2001 atravesó tres episodios de parálisis del sueño, esos que se dan cuando la persona es incapaz de moverse. “Todos mis sueños son lúcidos. A veces tengo sueños que se vuelven realidad. Me ha afectado en la forma en la que veo cosas y cómo hablo con las personas y cómo pienso”, había comentado en 2019.

Su padre es el músico y guionista Patrick O'Connell, y su madre, la actriz Maggie Baird.

La declaración de su rutina de compartir cama con mamá y papá fue para muchos “un acto valiente” de contar un problema que la aqueja. Los haters no demoraron en burlarse y decir que se trata de “falta de madurez”. Otros, recordaron las palabras del colombiano Sebastián Yatra, que admitió colecho a los 25 años.

“Hacía mucho que no compartía tanto tiempo con mi familia. Y la cuarenta lo logró”, dijo Yatra en diálogo con Lizardo Ponce. “Ya llevo 15 días que duermo con mis papás, en la cama de ellos. Me paso como a las dos de la mañana así. Parece como cuando uno era chiquito y aprovecho a pasar tiempo con ellos”, detalló en mayo de este año.

La artista del pelo pintado de verde flúo se convirtió en la primera mujer en ganar el gran póker de galardones (álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor nuevo artista) en los Grammy 2020. Su éxito se basó en Bad Guy, esa canción palpitante y pegadiza. El 9 de febrero pasado en el Teatro Dolby de Los Angeles se lució en la entrega de los premios Oscar interpretando una conmovedora versión de Yesterday, el clásico de Los Beatles.

Eilish, que en realidad se llama Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, se crió en el barrio de Highland Park en una familia de artistas. No fue a la escuela: se educó en su casa. Y a los ocho años se sumó al Coro Infantil de Los Ángeles.

En la composición de sus canciones la acompaña su hermano mayor, Finneas, que además es su productor. "Mis mayores composiciones han sido sobre un chico que me destrozó por completo. Era terrible. Y me trató muy mal. He escrito mucho sobre él", reconoció Billie, todavía apenada por esa experiencia.

Los gustos musicales de Billie van del hip hop al rhythm and blues. Y no sólo admira a Los Beatles: también reconoce como influencias a Green Day, Avril Lavigne y Lana del Rey.

El documental que hace referencia a todo esto, dirigido por el cineasta estadounidense R. J. Cutler, se estrenará el 26 de febrero del 2021 (Apple TV y salas).

Fuente: Clarín