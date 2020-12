El servicio de colectivos se normalizará "a la nochecita"

El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Gaspar Peralta, detalló que en el transcurso de la tarde volverán a salir los colectivos y el servicio estará normalizado "a la nochecita", aunque no especificó horarios.

"Los compañeros no daban más, manifestaron con toda razón el malestar. El pago reclamado es un paquete que se había hecho retroactivo de septiembre a diciembre, que se firmó un acta y un cronograma de pago (el 30% en enero y 30% en febrero). Además, rige el aumento del 30% a partir de enero, de haberes y viáticos", explicó Peralta a El Marplatense.

En relación a la medida de fuerza, explicó que se realizó porque "no entraban los subsidios" del gobierno provincial. "Tenemos que velar que las rendiciones de provincia sean en tiempo y forma. El empresario debe pagar, pero si no entran los subsidios no se pueden efectivizar los pagos correspondientes en tiempo y forma", agregó.

De forma sorpresiva, algunos choferes iniciaron este lunes por la tarde/noche un paro de colectivos, que fue tomando adhesiones de distintos trabajadores hasta hacer un corte prácticamente total.