La tercera temporada de Cobra Kai llega a Netflix antes de lo anunciado

Cobra Kai fue uno de los estrenos más populares de Netflix en este 2020. Según la plataforma, fue vista por 50 millones de cuentas durante sus cuatro primeras semanas en el catálogo. Los fanáticos están ansiosos por el estreno de la tercera parte, que llegará antes de los esperado.

En un principio se anunció que los nuevos capítulos que funcionan como secuela de la emblemática película Karate Kid, llegarían el 8 de enero. Sin embargo, a través de las redes sociales del servicio de streaming, se dio a conocer que se estrenará el 1 de enero.

En el perfil de Netflix Argentina se puede leer: "¡A Johnny Lawrence le ganó la manija! Cobra Kai temporada 3 llega el 1 de enero a Netflix". El texto está acompañado de un video en el que se ve al actor William Zabka en un perfil de Netflix cambiando la fecha de estreno.

¡A Johnny Lawrence le ganó la manija! Cobra Kai temporada 3 llega el 1 de enero a Netflix. pic.twitter.com/tt0rkqc9g3 — CheNetflix (@CheNetflix) December 24, 2020

Según la sinopsis, la tercera parte empieza con todos los personajes recuperándose del violento enfrentamiento entre los dojos, que dejó a Miguel en estado delicado. Daniel (Ralph Macchio) busca respuestas en su pasado y Johnny (Zabka) trata de redimirse. Kresse (Martin Kove) continúa manipulando a sus estudiantes con su particular idea del dominio.

Alerta de spoiler (no continuar leyendo si no se terminó de ver la segunda temporada). El trailer muestra a Miguel Diaz (Xolo Maridueña) internado, inconsciente, luego de haber sufrido una caída brutal en las escaleras del colegio. "Los chicos se metieron en problemas por nuestra culpa. No deberían sufrir por nuestros problemas", se escucha la voz de LaRusso en off mientras aparecen imágenes de una violenta pelea. "Solo juntos podemos terminar con esto", continua el actor, quien le propone una alianza a su enemigo de siempre, Johnny Lawrence.

El personaje de Zabka se mantiene al lado de Miguel y lo ayuda con su recuperación, la cual trae algunos altibajos en su relación. "Siempre estaré a tu lado, porque siempre seré tu maestro", le dice quien fue su sensei.

Los fanáticos especulan con la aparición de la actriz Elisabeth Shue, quien era el gran amor de los dos protagonistas. Estas versión no fue confirmada ni desmentida por las autoridades de la plataforma de streaming. El elenco se completa por Tanner Buchanan (Robby Keene), Mary Mouser (Samantha LaRusso), Jacob Bertrand (Halcón), Gianni Decenzo (Demetri) y Peyton List (Tory)

Macchio habló sobre la tercera temporada y confirmó que parte del rodaje es en Okinawa, Japón, el lugar natal del señor Miyagi. Allí transcurrió Karate Kid 2 (aunque en realidad en el filme Okinawa fue una recreación ya que se rodó en Hawaii).

Durante los capítulos, LaRusso ya no es el gran héroe como en las películas y Lawrence muestra una faceta más conciliadora. En un video difundido por Netflix, ambos intercambian ideas sobre quién es el verdadero villano. Los dos coinciden en decir que es John Kreese, el sensei de Lawrence, quien estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ganar. Los actores fundamentan su decisión con una frase de Miyagi: "No existe mal estudiante, solo mal maestro".

Macchio confesó que muchos fans le escriben para decirle que si los dos personajes estuvieran juntos en una misma habitación por un rato, se llevarían bien. El actor considera que tanto Daniel como Johnny alternanel rol de malo y bueno.

