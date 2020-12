Llegó la vacuna rusa: "Es un día de felicidad para todos", dijo el ministro de Salud

El ministro de Salud, Ginés González García, sostuvo este jueves que Argentina se convierte "en uno de los primeros países en comenzar a vacunar" contra el coronavirus y dijo que empieza un "camino de esperanza y de devolverle el futuro a los argentinos".

"Esto fue un larguísimo trabajo. Estoy muy contento. Es un día de felicidad para todos", dijo el ministro en una conferencia de prensa en el aeropuerto de Ezeiza, tras la llegada de las primeras 300 mil dosis de la Sputnik V.

El ministro de Salud agregó que "la presencia de la vacuna no libera los comportamientos" de cuidados frente al coronavirus y aseveró que "hasta que no estemos muchos vacunados, no estamos exentos de volver a momentos difíciles".

Además, rechazó los cuestionamientos de la oposición en relación al plan de vacunación que proyecta el Gobierno nacional y dijo que "no se puede jugar con la esperanza de un país".

"Nunca en mi vida recibí tantos agravios como en los últimos días. No se puede jugar con la esperanza de un país. No es contra un gobierno sino contra un país", dijo el ministro en una conferencia de prensa en el aeropuerto de Ezeiza, en la que dijo además que "tenemos alguna esperanza de poder resolver" las negociaciones con la empresa Pfizer.

El vuelo de Aerolíneas Argentinas que trajo las primeras 300 mil dosis de la vacuna Stputnik V, proveniente de Moscú, aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza a las 10.25.

En el vuelo llegaron también la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, quienes brindarán en minutos una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García.

Este jueves se conoció que una empresa local será la encargada de la logística de distribución.

Así, la empresa marplatense Bonano será la responsable del desarrollo del equipamiento para la conservación de temperatura de las vacunas contra el COVID-19, desde que salen de la bodega del avión hasta la cámara de frío ubicada en el aeropuerto de Ezeiza.