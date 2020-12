Maluma estrenó “Medallo City”, dedicada a su ciudad natal

Maluma aprovechó la Navidad para regalarle a sus seguidores su nuevo clip, “Medallo City”, que forma parte del quinto disco Papi Juancho. El cantante se muestra en la ciudad donde nació, recorriendo distintos lugares emblemáticos de Medellín como el Edificio Coltejer. Publicó un fragmento del video en su cuenta de Instagram junto a la leyenda: “Feliz Navidad”.

Fue un año intenso para el artista, con la salida de su álbum en agosto y simples que llegaron a los primeros puestos de las listas.

También muestra su pasión por el fútbol y aparece acompañado de varias estrellas del deporte como Rigoberto Urán, Juan Pablo Ángel y María Luisa Calle, entre otros. “Que Medallo no es Pablo Escobar. Hay una historia mejor que contar”, canta en una de las frases del tema donde busca sacar el estigma del narcotráfico.

El éxito de “Hawái”

Una de las canciones más escuchadas de Papi Juancho fue “Hawái”, recordada por el video que compartió Neymar cantándola en tono de burla junto a sus compañeros de equipo, entre los que se encontraban los argentinos Angel Di Maria (quien grababa) y Mauro Icardi.

El clip apareció en la cuenta personal de Instagram del “Fideo” y se mantuvo por largas horas en las principales tendencias del mundo en Twitter. Según los usuarios, Maluma se enteró y no le gustó nada, ya que apenas algunas horas más tarde eliminó su cuenta, donde superaba los 50 millones de seguidores. Por supuesto, los memes no tardaron en llegar.

Muchos creyeron que la historia de “Hawái” estaba relacionada con su expareja Natalia Barulich. La letra representa a una pareja que tiene muchas de similitudes con la propia. En el video, que lo tiene como uno de los protagonistas, él acusa a la mujer de mentirle a sus seguidores cuando se muestra feliz, hace referencia a unas vacaciones en Hawai - donde precisamente Natalia estuvo veraneando a comienzos de año -, y sostiene que su nueva relación - se supone, en referencia a la que tiene actualmente con Neymar - es una farsa.

Maluma contó que no se enojó con la interpretación que hicieron los jugadores y que la canción no estaba dirigida a la modelo cubano-croata, como se insinuó en un principio.

“La gente interpreta como quiere interpretar. A mí me encanta todo eso”, destacó el cantante en relación al tema y recordó que hace dos años cantó en el cumpleaños de Neymar. “Él y yo no somos amigos pero igual tenemos una buena relación, no hay nada que me moleste al respecto”, precisó el reguetonero en una entrevista con W Radio. “Los futbolistas hicieron de Hawai un himno, eso me encanta, me fascina y vivo agradecido con ellos por ese cariño”, concluyó el artista.

El colombiano también la presentó en vivo en la entrega de los premios MTV, con una actuación en Brooklyn, en un escenario al aire libre, rodeado de autos y con fans que pudieron disfrutar del show.

También, gracias al éxito de Hawái, estrenó una versión junto a The Weeknd. “Siempre lo admiré, así que se siente como un sueño hecho realidad al poder colaborar con él en este remix. Él le dio otro flow y cantó en español y en inglés, lo cual es impresionante”, expresó Maluma en un comunicado.

