Murió el médico Máximo Ravenna, el nutricionista de los famosos

Máximo Ravenna, conocido como el nutricionista de los famosos, murió este viernes a raíz de un cáncer con el batalló en los últimos meses. Tenía 73 años.

El médico, de extensa trayectoria y creador de un célebre método para adelgazar, estaba internado en el Instituto Fleni. Su salud se había deteriorado y últimamente recibía cuidados paliativos, indicaron desde su entorno.

“En el día de la fecha queremos comunicarles que falleció el Dr. Maximo Ravenna. Tras haber sido un pionero lucha contra la obesidad, ayudando a cambiar la vida en más de 27 años a cientos de miles de pacientes en varios países, habiendo formado a todo un equipo de profesionales que hacen honor a su legado y le dan continuidad a ese proyecto. Se fue luego de luchar mucho tiempo con una enfermedad, rodeado de sus seres queridos a los 73 años tras una vida llena de logros”, confirmó el equipo de prensa del profesional.

Muchos famosos emplearon su plan para bajar de peso: Diego Maradona, Susana Giménez, Daisy May Queen, Georgina Barbarossa, Martín Liberman, Diego Pérez, la Tota Santillán y Karina Mazzocco. También Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, donde Ravenna era muy conocido y poseía tres centros terapéuticos: uno en San Pablo, otro en Salvador de Bahía y el restante en Brasilia.

Ravenna egresó de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires y de la Escuela Argentina de Psicoterapias para Graduados. Desde el inicio de su carrera se dedicó al estudio de la obesidad y los desórdenes alimentarios.

El médico realizó varios posgrados en diferentes reconocidas universidades, especialmente en Estados Unidos, como la Harvard Medical School, el Jackson Memorial Hospital y el American Psychological Institute of Science.

“Hasta siempre Máximo querido, mi dolor y los de tantos que ayudaste a tener una vida mejor es inmenso, esta en nosotros honrar tu maravilloso legado, realmente no logro reponerme de tantas ausencias, dolor infinito”, lo despidió el humorista Diego Pérez a través de Instagram.

El método Ravenna

El plan creado por Ravenna consta de tres pilares: “corte” (de los excesos), “medida” (de las porciones) y “distancia” (entre comidas). El profesional basaba sus dietas en la articulación entre tres disciplinas: medicina, nutrición y psicología.

“Cuando veo a alguien que tiene muchos kilos de más, me enojo, porque estoy convencido de que esa persona no quiere ese sobrepeso. Y me enojo porque soy consciente de que la solución a su problema está a su alcance y no hace nada por arreglarlo”, subrayó el médico en una de tantas entrevistas que concedió.

Entre varias dietas que diseñó, una muy conocida fue la de “14 días para bajar ocho kilos en un mes”. Allí dispuso, día por día, cuatro comidas. Y quienes seguían el plan perdían “entre 200 y 350 gramos diarios en promedio”.

También creó regímenes más estrictos, como el que adoptó Susana Giménez en 2006. Con un plan hipocalórico, basado en el consumo de frutas y verduras, Ravenna logró que la diva bajara rápidamente de peso.

