Gabriela Azcoitía: "Hace mucho que comencé una búsqueda espiritual interior"

María Gabriela Azcoitía es periodista, conductora de Tv y Radio. Una de las caras más conocidas de la televisión local a través del noticiero de Canal 8 Mar del Plata. Tiene su espacio en Radio Mitre Mar del Plata y cuenta con varios premios Martín Fierro. Se define como fresca, espontánea y torpe. Ama su llegada a la gente y el yoga.

Gabriela también se suma a la idea de generar respuestas a partir de dividir por letras, su +CHANCE!

+ = Tu lado mas positivo / Mi lado más positivo es el muy buen feeling con la gente y eso realmente me hace muy bien. No quiere decir que le guste a todo el mundo, pero recibo mucho cariño.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Desde chica. Estudiaba derecho, y trabajaba en Canal 10 como secretaria y me propusieron hacer un casting, lo hice por curiosidad, realmente no creía que iba a quedar. Y sorpresivamente quedé.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Soy muy intuitiva y siempre me dejo llevar por mi intuición... nunca planeo desde lo racional hacia dónde voy. Me siento una afortunada.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / No del todo, la comunicación, en cualquiera de sus formas, creo que es mi esencia. He pensado dedicarme al yoga, pero siempre desde un lugar que estuviera involucrada la comunicación. Pero nunca pasó por mi cabeza dejar todo.

N = ¿Nunca le dirías Si a que? / Nunca le diría que sí a algo que fuera contra mis convicciones o valores, jamás.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? / Hace mucho que comencé una búsqueda espiritual interior y descubrí en el yoga. Un camino alucinante de autoconocimiento. Todo lo recorrido me hizo reconciliar con la figura de un Dios más universalista, más bondadoso, sin la culpa del pecado y demás cosas con lo que muchos hemos crecido.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo que? / Creo en la reencarnación.... no sé haciendo qué, pero sí me imagino con una evolución de consciencia mayor. Y cumplir en ésta con el único propósito que tenemos todos, que es de ser Feliz.

Chacha Durán

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

Founder & CEO de deRadios.com

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.

@chachaduran / @maschance