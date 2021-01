Advierten que "las actividades económicas no resisten un cierre"

Luego de las versiones sobre un posible "toque de queda sanitario" en la Provincia, que este martes fue descartado por el Gobierno provincial, y de cambios de fase por los casos de coronavirus, desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) emitieron un comunicado en el que detallaron que sería perjudicial un cierre de los comercios.

"El cierre de las actividades en pleno inicio de la temporada de verano significaría la destrucción de las pymes locales y de los pequeños comercios que desde el inicio de la pandemia vienen haciendo un sobreesfuerzo por mantener sus persianas altas y los puestos de trabajo", detallaron

Desde la UCIP destacaron que “todos los informes comerciales que venimos haciendo mes a mes reflejan la situación crítica que están atravesando los comerciantes de la ciudad" y "recién en el mes de diciembre se pudieron igualar las ventas del año 2019; a lo largo de todo el 2020 la caída de ventas se mantuvo alcanzando en abril un tope del 85%”.

Los dirigentes de la entidad gremial también manifestaron: “Sería realmente injusto que quienes cumplen con los protocolos, cuidan a la comunidad y trabajan con el compromiso y la responsabilidad de proteger al otro sean los primeros damnificados ante la irresponsabilidad social y la falta de control”. Además agregaron, “los contagios no se producen en las actividades comerciales y económicas que están reguladas, sino que el foco está en las reuniones sociales; la aglomeración de gente en espacios públicos; las fiestas clandestinas; y en el poco control sobre el distanciamiento social, el uso del barbijo y el alcohol sanitizante”.

"Son muchas las personas que en el Partido de General Pueyrredon necesitan de la temporada para vivir y que han invertido hasta sus últimos ahorros. No son ellos quienes le han perdido el respeto a las medidas sanitarias; sino que los responsables son aquellos a quienes realmente no les interesa el prójimo y que una restricción les significa menos diversión pero no menos pan para su mesa", concluyeron el escrito.