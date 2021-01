Miley Cyrus recreó la tapa de Abbey Road de los Beatles con un toque sexy

Cuenta la historia que el viernes 8 de agosto de 1969, cerca del mediodía, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr dejaron unos minutos su trabajo en el estudio Abbey Road y salieron a la calle para hacer las fotos de la tapa de su próximo disco.

El fotógrafo Iain Macmillan recibió la indicación de Paul para las tomas: los cuatro cruzando la senda peatonal que está en la puerta del estudio. McCartney ya tenía diseñado un esquema con la idea básica. Fue todo muy rápido y terminaron el trabajo en apenas 10 minutos.

Esta histórica imagen que ilustró la tapa del disco Abbey Road también alimentó la teoría de que Paul estaba muerto -algo que comenzó con el disco Sgt. Pepper- y que recreaba la escena de un funeral: John como el sacerdote vestido de blanco, Ringo de negro por el luto, Paul descalzo representando al muerto, y George con su indumentaria como el enterrador.

Miley Cyrus recreó esta idea y publicó una foto en su cuenta de Instagram donde se la ve cruzando la senda peatonal, multiplicada por cuatro, con una actitud muy sexy y desafiando la censura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus)

“Y al final el amor que tú recibes es el mismo que el que das”, escribió acompañando la imagen, con el fragmento de la letra del tema “The End” de los cuatro de Liverpool.

Esta semana, la cantante estadounidense compartió un posteo donde aseguró que este año presentará nuevas canciones. “Un 2021 lleno de sexo seguro y más música”, escribió acompañado de fotos donde se la ve en la puerta de un consultorio psíquico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus)

Recordemos que Miley estuvo con mucha actividad a lo largo del año pasado. Pese a la pandemia, publicó su séptimo disco Plastic Hearts, con artistas invitados como como Dua Lipa, Joan Jett y Billy Idol.

Uno de los cortes fue “Prisoner” que tuvo la participación de la artista inglesa como invitada. El video del tema muestra una aventura nocturna, donde las protagonistas se escapan en un micro, comiendo cerezas mientras escupen sangre por la boca, más escenas cargadas de sensualidad. Todo bajo la dirección de Alana Oherlihy.

Tanto el track, como el clip, remiten a una estética ochentosa, que ya conocimos en los anteriores trabajos de las protagonistas. “Midnight Sky” fue otro de los adelantos, con cierta inspiración en la música disco. En el video apareció con un look renovado, con un estilo ochentoso.

“Cuando pensaba que el trabajo estaba terminado, todo se borró. Incluso la relevancia de las músicas. La naturaleza me hizo un favor, tal y como lo veo ahora, al destruir lo que yo no podía dejar marchar. Mi casa se incendió, pero me encontré a mí misma en sus cenizas”, describió la artista.

Fuente: TN/La Viola