Shitstem presentó "HWGA", su nuevo single y videoclip

La artista marplatense Shitstem lanzó este jueves "HWGA", una canción íntima en donde le abre las puertas a sus demonios internos y relata la lucha diaria que conlleva padecer un trastorno de salud mental.

A diferencia de sus canciones anteriores, en Here We Go Again Juana Passeri baja la guardia y se refugia en su lírica con fuertes influencias de la escena emo trap. La guitarra acompaña el beat y los arreglos de tinte melancólico que marcan el ritmo de la canción.

La producción del single estuvo a cargo de Don Barreto y el videoclip fue íntegramente realizado por Domo Estudio.

"HWGA" ya se encuentra disponible en YouTube, Spotify y en todas las plataformas digitales.