Flavio Cianciarulo: "El futuro no existe hasta que es presente"

Flavio Cianciarulo, también conocido como Sr. Flavio, es cantante, músico, compositor, escritor y productor musical. Miembro fundador como bajista de la banda de rock, reggae y ska: Los Fabulosos Cadillacs.

Ha escrito gran cantidad de canciones éxitos, convertidos en clásicos del rock latinoamericano. En 1994, The American Society of Composers, Authors and Publishers (USA) le otorga el premio a la mejor composición de rock en español por la canción Matador.

Hoy por hoy disfruta de la música como hobby y del surf en las costas de Mar del Plata. Además genera respuestas a partir de dividir por letras, su +CHANCE!

+ = Tu lado mas positivo / Mi lado más positivo deberán determinarlo los demás... yo no me conozco aún en profundidad.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / La vocación la tuve desde muy chico. En el jardín de infantes de mi Mar del Plata, actué para fin de año de Beatle, con una guitarra eléctrica de juguete y me dije: esto es lo mío.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / No se donde vengo y menos a donde voy, vivo el presente. El futuro no existe hasta que es presente.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Jamás pensé en dejar y empezar otra cosa, aunque no sería mala idea. Tiene que ser una posibilidad para todos, pero no lo he meditado.

N = ¿Nunca le dirías Si a que? / Nunca diría si al racismo, a violencia injustificada.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Mi lado espiritual es complejo a la vez que confuso. Leo mucha filosofía. No creo en dogmas. Las religiones son grupos de ideas, no obstante, el espíritu está, es aquello que le llaman alma.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo que? / Como saberlo? Citaré la frase de un célebre: “cuando me voy, se acaba el mundo”.