Municipales reclaman volver a trabajar en burbujas: "Cerraron dependencias por el aumento de contagios"

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) solicitaron este martes al Ejecutivo que revea la decisión que finalizó con la modalidad de trabajo en burbujas que se sostenía en las dependencias municipales y que permita a aquellos empleados con hijos menores de 13 años realizar tareas de manera virtual.

El reclamo de los trabajadores se vio motivado por el aumento sostenido de los contagios en Mar del Plata, que provocó el cierre de oficinas municipales y que, según aseguran, tiene "estrecha relación con que en muchas de ellas la cantidad de trabajadores por metro cuadrado supera las recomendaciones sanitarias".

"La preocupación tiene directa relación con el crecimiento considerable de los contagios de Covid en el Partido de General Pueyrredon y en muchas de las dependencias municipales. Hemos sufrido la pérdida de compañeros de trabajo y jubilados del sindicato", explicó el vocero de Prensa del gremio, Alejandro Heuguerot.

Y agregó: "Pasa por el trabajo burbuja en algunas dependencias, donde las condiciones no son las ideales, y la necesidad de que las autoridades del Ejecutivo revean la decisión de que los trabajadores que estaban haciendo home office debieran volver a las dependencias, generándose allí también un inconveniente serio en aquellos que tienen hijos menores de 13 años, que por no contar con guarderías o colonias de verano no tienen con quien dejar a sus hijos".

Ante esta situación, el sindicato elevó una solicitud al intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, donde le reclamaron que adhiera a un decreto del Gobierno nacional que autoriza a empleados públicos con hijos de hasta 13 años a trabajar de manera remota.

La medida fue publicada la semana pasada en el Boletín Oficial y establece que podrán cumplir sus tareas preferentemente desde sus hogares excepto en los casos que, por necesidades derivadas de la esencialidad de su trabajo, sean convocados de modo presencial por las autoridades superiores de su jurisdicción.

En relación a este pedido, el vocero de Prensa del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Alejandro Heuguerot, indicó que "la situación sanitaria de Mar del Plata es similar - a la de Nación, Provincia y CABA, que aplicaron el decreto - por lo que lo dialogaron con el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti".

"Tiene que haber una respuesta favorable porque parte de una necesidad y de una recomendación sanitaria, que determina una cantidad de personas específica por cada metro cuadrado de trabajo", consideró. En este sentido, afirmó que, a través de un relevamiento del STM, pudieron constatar que "muchas dependencias municipales exceden la cantidad de trabajadores y quedó demostrado porque hace veinte días hubo que cerrar dependencias por el aumento de los contagios".