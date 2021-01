Con protocolo gastronómico, el municipio autorizó la continuidad de los "after beach" en Mar del Plata

En el marco de una reunión que se realizó este miércoles en el Centro de Operaciones y Monitoreo, el gobierno comunal acordó con los concesionarios de balnearios del complejo Playa Grande y la zona sur que se permitirá la continuidad de los "after beach" en formato de gastronomía y con estricto protocolo sanitario en la costa marplatense.

"No se hicieron after beach tras el inicio de las restricciones nocturnas. Ahora se acordó su continuidad. Habrá fuertes controles del municipio. Se colocarán más puntos de control en los balnearios y se tendrá que respetar el protocolo de burbujas y las normas de distanciamiento", adelantaron fuentes municipales a este portal de noticias y destacaron: "Se autoriza la continuidad de los los after con formato de gastronomía hasta el viernes, luego se realizará otra reunión para hacer un balance, y definiremos cómo seguimos este fin de semana".

Por su parte, el secretario de seguridad del municipio de General Pueyrredon, Horacio "Totó" García, se refirió en una entrevista con CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3) a la nocturnidad en la ciudad.

En relación a las fiestas clandestinas, el funcionario municipal indicó que se combaten con un trabajo conjunto. Las denuncias pueden llegar tanto al teléfono municipal como al 911, lo que derivará en una primera intervención de la patrulla local o de la policía.

En un llamado al 911 vecinos del barrio Malvinas Argentinas denunciaron haber escuchado detonaciones. Al llegar al lugar, personal policial y de la Patrulla Municipal constataron que se estaba desarrollando una fiesta en la que participaban 18 mayores y 25 menores.

"Las fiestas clandestinas han descendido, fuertemente. El decreto del gobernador Kicillof fue un freno interesante para esa actividad y la actividad de este equipo que hemos conformado, que estuvimos todas las noches desarticulando. Ahora, estamos trabajando con la Justicia Federal sobre la investigación de una organización que se dedicaba a esto", aseveró García.

Sobre las tareas investigativas, el titular de la cartera de Seguridad indicó que se trabaja para detectar "un principio de organización trabajando" en la organización, por "la repetición de fiestas en el mismo inmueble" en la zona sur de Mar del Plata.

"Es muy difícil determinar exactamente la fiesta clandestina y la reunión desmadrada. Ninguna persona de buena fe puede hacer una reunión desmadrada, porque cuando invitó al número 11 sabe que no está haciendo las cosas bien. Si hay alguien que busca un lucro, estamos ante la presencia de otra actividad", analizó.

Por otra parte, García respondió las consultas sobre la música en las playas y los "after beach" en el distrito de General Pueyrredon. En ese contexto, consideró que "no es mala la música y no es malo el baile" pero "es un verano distinto".

"Los jóvenes tienen una tendencia a reunirse aunque no interactúan. En 500 metros se juntan muchos chicos en grupos, pero no interactúan entre ellos. Quieren estar cerca, es llamativo. Cuando existe la música, los ánimos se exacerban y más si hay alcohol. Eso estamos peleando", agregó.

"El baile, entendido como boliche, falleció. La barra, la gente parada, eso no. Si ustedes vienen a Mar del Plata, se van a dar cuenta que es una temporada tranquila, ajustada", sentenció el funcionario municipal.

Tras una nueva reunión con el gobernador Kicillof e intendentes, analizamos la situación en nuestra ciudad. Los comerciantes cumplieron con las restricciones y vamos a seguir siendo muy estrictos con el control para cuidar la salud y el trabajo de los marplatenses. — Guillermo Montenegro

En las últimas horas, el intendente Guillermo Montenegro manifestó que "tras una nueva reunión con el gobernador Kicillof e intendentes, analizamos la situación en nuestra ciudad". "Los comerciantes cumplieron con las restricciones y vamos a seguir siendo muy estrictos con el control para cuidar la salud y el trabajo de los marplatenses", subrayó.

Desde que empezó el año desactivamos casi 100 fiestas clandestinas, algo que podría prevenirse con actividades permitidas y protocolos. — Alejandro Rabinovich

En ese sentido, el jefe de gabinete del municipio, Alejandro Rabinovich, manifestó que "desde que empezó el año desactivamos casi 100 fiestas clandestinas, algo que podría prevenirse con actividades permitidas y protocolos".

En las redes sociales, remarcó que "se pusieron corredores gastronómicos, recuperamos más de 15 mil metros de playa e incorporamos los equipos de control: para que sea una ciudad segura, al aire libre y más abierta en donde la salud y el trabajo de los marplatenses son la prioridad".

Mientras tanto, el subsecretario de Seguridad del municipio de General Pueyrredon, Gustavo Jara, destacó este miércoles en CNN Radio Argentina que el acatamiento a las nuevas restricciones por el aumento de casos de coronavirus viene siendo “muy alto” en Mar del Plata.

“Anoche estuve de recorrida hasta las cinco de la mañana. En la primera noche después del decreto llovía torrencialmente y no pudimos establecer un parámetro. Pero en las dos siguientes el nivel de acatamiento fue positivo”, comentó el funcionario en el programa CNN Primera mañana.

En diálogo con Nuria Am, Jara señaló que en la principal ciudad balnearia del país “tenemos un esquema de control en cuatro o cinco lugares de afluencia y en las playas populares”. Y acotó que “hay muy poca circulación a la noche”, en el horario de 1 a 6 en el que rigen las limitaciones para locales gastronómicos y de esparcimiento.

Por una denuncia al whatsapp de la Secretaria de Seguridad logramos desarticular en el Bosque Peralta Ramos una fiesta clandestina con más de 40 menores. Por pedido del fiscal intervino Minoridad para hacer entrega los menores a sus padres.

“Los equipos de control”, puntualizó, realizan una tarea de disuasión con “buen diálogo y cordialidad. La circulación no está prohibida. Tratamos de llevar a la gente a que vuelva al hotel o a sus casas”.

“En estas tres primeras noches, las fiestas clandestinas estuvieron en baja. Hubo 10 denuncias: 4 positivas y 6 negativas. Esta tendencia se debe a la menor circulación”, explicó. Y remarcó que a los organizadores de fiestas se les aplican multas y se les otorga “una cierta cantidad de días para hacer su descargo en el Juzgado de Faltas”.