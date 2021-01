Roberto Peña: "Me considero un artista completo y ya no temo decirlo"

Roberto Peña humorista uruguayo, trabaja desde hace muchos años en programas de la TV Argentina imitando de manera divertida a conductores, cantantes, políticos, mediáticos y personalidades del espectáculo.

Su participación en Showmatch caracterizando a personajes como Michael Jackson, Alejandro Sanz, Ricardo Arjona, Francisco de Narváez, Enrique Iglesias, Sergio Massa, y sus divertidas parodias musicales, le dieron gran reconocimiento artístico.

En un break de su nuevo espectáculo De Peña con Humor, se sumó a mi propuesta de generar respuestas a partir de dividir por letras, su +CHANCE!

+ = Tu lado mas positivo / Mi lado más positivo sin dudas es el buen humor! Pero no dejo de cultivarlo y priorizarlo en el día a día, la risa sana.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / La vocación despertó ya desde muy pequeño, hablo de los actos en mi querida escuela 104 de la ciudad de Minas en Uruguay. ¡Ahí lo que me pusieran a hacer -canto, baile o actuación- era bienvenido!

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Voy hacia el lado de los soñadores con pies en la tierra, a los sanadores del alma, a los que se dieron cuenta de que lo que nos pasó, es porque se necesita un cambio urgente de mente y de forma. Voy hacia los que no bajan los brazos.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Nunca pensé en dejar todo, amo lo que hago y me considero un artista completo, y ya no temo decirlo. Si hay que bailar, bailo, si hay que actuar, cantar, pintar también lo hago, ¡y si te descuidas en 5 minutos te compongo una canción! ¡Jaja… nadie dijo que salga buena!

N = ¿Nunca le dirías Si a que? / A cometer los mismos errores.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? / Mi lado espiritual lo alimento cada día agradeciendo al universo y a mi dios personal el hecho de estar vivo y ser parte de esta maravilla que es andar por ahora este camino, sanar karmas y continuar ascendiendo, siempre que me lo permitan los o el de arriba.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo que? / He vuelto sin dudas muchas veces y creo que eso es lo que me hace ser quien soy hoy. Pero también creo no haber sido tan consciente del todo nunca antes como ahora, y eso me tranquiliza, ¡aunque queda mucho por andar! O sea que seguiré volviendo hasta que me toque elegir quedarme y ser parte de los maestros de luz, esos que muchos llaman ángeles.

Chacha Durán

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

Founder & CEO de deRadios.com

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.

@chachaduran / @maschance