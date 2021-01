Con protocolos, se realizaron con éxito las presentaciones de los infantiles del Teatro Olympia

Con gran aceptación del público y bajo estrictos protocolos se desarrollaron con éxito las primeras funciones de "Tierra de Héroes" y "Un Mundo de Dulzura", infantiles de la productora de espectáculos "Sueños y Fantasías".

Matías Minué, protagonista y director, consideró: "En una temporada tan atípica y distinta somos afortunados de poder estar presentes y brindarles al público dos espectáculos no solo de una calidad artística excelente y muy pocas veces visto en obras infantiles marplatenses, sino también, con un mensaje que apunta a la importancia y necesidad de creer y confiar en uno mismo. Estamos en un momento en el que no podemos esperar a que el otro cambie o mejore lo que no nos gusta, tenemos que empezar por nosotros y aportar lo mejor de cada uno para sentar las bases de un verdadero cambio”.

“Un Mundo de Dulzura”, el espectáculo infantil más premiado de Mar del Plata, ganador de dos Premios Estrella de Mar 2018 a “Mejor Espectáculo Infantil” y “Mejor Vestuario”, se presenta de miércoles a viernes a las 21:30 hs.

La última propuesta de Sueños y Fantasías "Tierra de Héroes y Princesas" nominada en la edición 2019, continúa sus funciones de sábados a martes a las 21:30hs. Teatro Olympia, Rivadavia 2380, Mar del Plata.

UN MUNDO DE DULZURA

En un mundo donde la moneda corriente era el mal humor, la agresión y las peleas entre los seres humanos, una pequeña isla en el medio del mar, tiene la misión de fabricar y distribuir, diariamente, la porción justa de dulzura necesaria para disminuir la violencia en el resto del Planeta. Todo funcionaba a la perfección hasta que un día, un ser egoísta e individualista regresa del río de las almas perdidas a sabotear la fábrica. Un enfrentamiento mágico entre estas dos fuerzas y un hechizo de amor puro y verdadero definirá cómo llevarán su misión de aquí en adelante.

TIERRA DE HÉROES Y PRINCESAS

Alados, es un pueblo de sueños y fantasías que se verá amenazado por la llegada de Malosa, que pretende apoderarse de “El Libro Oscuro” para liberar sobre la tierra las peores miserias de la humanidad y vengar todos los males que la asecharon. Brisa, hija del Rey de Alados, intentará junto a su hermana Luli, y sus dos inseparables amigos, Sebastian y Felipe, impedir que abra el libro, haciéndole conocer otros sentimientos que no sean el odio y el rencor.

Los personajes vivirán un sinfín de situaciones disparatadas que los llevarán por una aventura llena de momentos fantásticos acompañados por un gran despliegue técnico y visual nunca antes visto en nuestra ciudad.