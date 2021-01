Se comprometieron a reforzar la seguridad en el predio del club San Lorenzo

Tal como lo adelantó El Marplatense, el club San Lorenzo realizó una protesta en la Municipalidad donde pidió por más seguridad en el predio deportivo que fue nuevamente sede de hechos delictivos.

"Esto viene desde el año pasado y no para. Ahora sufrimos el último robo. No nos escucha nadie, por eso hicimos esta convocatoria pacífica. Nos encontramos con mucha policía. Pedimos que no nos roben más el alambre olímpico, estamos brindando una función social y no puede ser que no tengamos ayuda", dijo en el reclamo el presidente de la institución Rubén Pena.

Por último, el presidente del club dijo: "No son dos o diez metros... Levamos 350 metros de alambre olímpico, y eso es carísimo. Y si lo llegamos a reponer, lo vuelven a robar".

A raíz de ello, y tras una reunión que mantuvo el Ejecutivo local con las autoridades del club, se realizó un nuevo encuentro en el propio predio deportivo que incluyó a funcionarios del municipio y de la cúpula policial.

Este jueves, en el "Juan Montoya", el secretario de Seguridad Horacio García, encabezó la reunión junto al presidente Rubén Pena.

Allí se trataron temas referidos a los robos recurrentes e inseguridad en el campo deportivo. Con la presencia de la cúpula policial de la Jefatura Departamental, el comisario Cañete de la 11ma. y colaboradores del Secretario de Seguridad, Gustavo Jara.

"Se comprometieron a trabajar en la solución de la problemática ante los reiterados robos acaecidos en la villa deportiva", dijeron desde el club.

"La cúpula policial se ha comprometido a la pronta solución con información precisa sobre los responsables, autores de los hechos vandálicos de las últimas semanas", agregaron a El Marplatense.

Según comunicaron desde San Lorenzo, la Municipalidad se comprometió en la ayuda para la instalación del alambrado olímpico y monitoreo del predio a través del COM.

"Agradecemos la presencia de dichas autoridades quienes han respondido ante el pedido de ayuda solicitado", dijeron en el comunicado.