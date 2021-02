Tras dos años, "Cirito" continúa a la espera de un trasplante de corazón

Cirito tiene tres años y hace dos que se encuentra en lista de espera por un trasplante cardíaco. Carla, su madre, busca difundir la donación de órganos y concientizar a la población, mientras que la salud del niño continúa delicada.

Ciro es un niño marplatense al que le diagnosticaron "una miocardiopatía congénita", lo que significa que "tiene el corazón más grande de lo normal".

"Ciro tiene 3 años, hace dos años en lista de espera por trasplante cardíaco. Somos de Mar del Plata y nos tuvimos que venir a vivir a Capital. La espera se hace larga e hicimos una campaña de donación de órganos, si no llega para Ciro que sea para otros nenes", contó Carla, la madre del niño, en diálogo con El Marplatense.

El tiempo transcurrido es "muchísimo", y "él es chiquito y cada vez se cansa más". "El cuerpo de alguna manera se deteriora. No se alimenta casi nada por sólido, si no por una sonda. Es como que está corriendo arriba de una cinta todo el tiempo y no tiene hambre. Tiene el corazón tan grande, bombea tan rápido, que se cansa. No aumenta de peso, pesa 12 kilos nada más", contó Carla.

"Es una lucha. Queremos concientizar y que se hable un poco más. Si llega ese corazón prometemos cuidarlo mucho. Es una situación inexplicable estar de mi lado o de otro... La ley Justina es para mayores, si es donación pediátrica primero se pregunta a los padres. Me ha tocado hablar con gente que dice: estás esperando que se muera una persona. Y no, pedimos que si llega a pasar se acuerden que hay una posibilidad que una parte de ese ser tan querido pueda seguir viviendo en muchos niños más", narró la madre de "Cirito".