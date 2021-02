Edith Hermida: "Transito la vida tal como se presenta"

Edith Hermida es periodista, presentadora y locutora egresada del Instituto Superior de Comunicación Social Don Bosco. Arrancó en los medios trabajando gratis en canales de cable clase B y su primera aparición formal fue en 1996 en Canal 26, donde emprendió el camino de la conducción.

Hoy es una referente del programa Bendita junto con Beto Casella, a quien reemplaza cuando el conductor se ausenta por diferentes motivos y además conduce en las mañanas de Radio Disney 94.3 y El Diario del Sábado en Canal 26.

Con mucha energía y a cada instante sonriente, Edith se acopló a mi propuesta de generar respuestas a partir de dividir por letras, su +CHANCE!

+ = Tu lado mas positivo / Siempre estoy arriba... Soy positiva en cada momento y en todo lo que pienso y hago!! Es algo que me sale naturalmente. No es forzado.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / En mi primer trabajo como empleada administrativa atendía a los clientes como si fueran oyentes. La recepcionista del lugar me decía que tenia que ser locutora y me anoté en CoSal.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / No sé... pero es adrenalínico descubrirlo.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / No. Nunca lo pensé. Transito la vida tal como se presenta.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / No sé. Soy muy cambiante. Quizá un día no haría algo y a lo mejor después me animo sin problemas.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Sinceramente, no soy muy espiritual.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / No creo... pienso que es ésta, que todo se termina acá y en los tiempos de cada uno.

Chacha Durán

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

Founder & CEO de deRadios.com

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.

@chachaduran / @maschance