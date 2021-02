Juan Acosta: "Espero volver en otra vida y ser Jimi Hendrix, pero morir de viejo"

Juan Acosta es actor, pintor, músico, director, escritor, pizzero y según aclara enfáticamente, posee una ficha que pocos tienen: haber trabajado en la película Esperando la Carroza.

Con amplia trayectoria en la comicidad, siempre polémico y transgresor, el artista reconocido antikirchnerista, se sumó a mi propuesta de generar respuestas a partir de dividir por letras, su +CHANCE!

+ = Tu lado mas positivo / Mi lado mas positivo es lo que le llamo: Método Praxis. Trabajaba en una galería de arte y entre los integrantes, por diferentes razones, discutían o peleaban. Yo era feliz de estar entre pinturas, pintores y cosas lindas. Un día alguien me dijo vos nunca te enojas? No. Estoy feliz, vengo de un lugar donde todos se pelean y esto es el paraíso. El Método Praxis es ser feliz con lo que te hace feliz. Eso es mi positivismo.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / El despertar de una vocación tiene motivos múltiples. El mío fue cuando mas de cuatro me dijeron: sos puro talento. Todo lo otro es marketing. Podes llegar a Hollywood y ser un pelotudo o mal actor. Hay monologuistas que veo en Netflix que son muy malos, terriblemente malos al lado mío. Esos no tienen vocación, tienen hambre de gol y llegan ahí porque el que los contrata tampoco es es muy talentoso... Mozo un vaso de ego! Gracias! jaja!

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / El mundo va a su destino a pesar de uno, sobre todo los humanos que solemos ser el centro, y un simple virus te esconde abaja de la cama. Los planetas, el universo tiene un equilibrio si no la luna no estaría ahí. Nosotros, los desequilibrados humanos, si sabemos dónde vamos: algunos a Chacarita, otros a un panteón... el mundo va hacia dónde lo lleva la galaxia y así sucesivamente.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Todo el tiempo pienso en eso. Como Genaro que siempre sueña con volver a Ixtlan y nunca volverá (recomiendo leer Viaje a Ixtlan de Carlos Castaneda -el capitulo ultimo- y sabrán de qué hablo).

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / Nunca le diría si a alguien que me diga: vamos a las Cataratas, aún estando en el Sheraton de las Cataratas a trescientos metros del lugar. Prefiero un buen televisor con un buen café doble, y mirar las chicas que pasan con sus carteras Louis Vuitton.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? / Rezo en árabe el Bismillah y pido por los más necesitados, leo a Yalal ad-Din Muhammad Rumi y contemplo la inmensidad de un buen momento.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Espero volver en otra vida y ser Jimi Hendrix, pero morir de viejo.

Chacha Durán

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

Founder & CEO de deRadios.com

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.

@chachaduran / @maschance