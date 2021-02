El talento sin géneros: Juan Salinas se presenta en Mar del Plata

El joven y virtuoso guitarrista Juan Salinas, hijo de Luis, el gran artista argentino, quien viene construyendo un camino propio dentro de la música popular nacional, se presentará este 28 de febrero con dos funciones a las 20.30 y 22.30 en Dickens (Diagonal Pueyrredón 3017), donde ofrecerá por primera vez un concierto en formato de Trio.

Poseedor de una marcada personalidad y humildad a su gran talento, no solo como guitarrista, sino como un artista a su máxima expresión, el 2020 como a muchos, lo llevó a una nueva realidad, debiendo adaptarse a la virtualidad y el streaming, generándole a su vez la posibilidad de nuevas composiciones, además de sumar la voz a su música.

"Fue un año complicado en muchos aspectos y triste teniendo en cuenta las vidas que se han perdido. En lo personal estando en mi casa lo que pude hacer, fue meterme mucho más de lleno en crecer musicalmente, conectándome mucho más conmigo mismo", manifestó Juan Salinas en diálogo con El Marplatense.

"Así fue que con las transmisiones en vivo que realizaba los domingos vía streaming al estar solo y estar tocando para alguien a través de un teléfono, me surgió la necesidad de acompañarme y cantar. A partir de eso se dió también el hecho de ponerme a componer, generando temas y letras que fueron saliendo, por lo que para mi significó todo un proceso de crecimiento", afirmó.

"Fue así que este año se dió la posibilidad de presentarme con estas nuevas composiciones en enero, en Mar del Plata y hace poco volví a presentar ese espectáculo en Capital Federal, en el Club Lucille", destacó Juan.

"Este próximo fin de semana tendremos la posibilidad de presentarnos nuevamente en Mar del Plata, el domingo 28 de febrero en Dickens, tocando por primera vez en Trío, algo que nunca he realizado, por lo que será sin dudas una experiencia muy linda, con Mariano Ábalos, que es como un primo mio, de la familia Ábalos, en batería y Alejandro Herrera en bajo, por lo que voy a estar muy bien acompañado".

"Vamos a tocar algunos de mis nuevos temas, temas que me gustan de otros músicos en versiones mías, temas instrumentales, improvisación, me gusta mucho ir variando en los estilos, como en conceptos improvisando y de golpe comenzar a hacer algo instrumental y cantar una canción, con una onda medio Funk, Soul o Jazz", detalló.

"Lo importante es que lo que uno brinda siempre sea sincero, disfrutarlo y que la gente también disfrute con nosotros, pero siempre desde el lugar de la sinceridad con la música y con lo que uno hace".

¿Cómo es para vos tocar con tu papá, coinciden en los estilos, en las formas..?

Es buenísimo, para mi siempre es un aprendizaje y siempre estamos disfrutando juntos de estar en familia y de compartir la música, por lo que se forma un vínculo muy especial, porque lo que pasa entre nosotros tocando, no creo que me pase con nadie más. Siempre pasamos por muchos estilos y eso es algo con lo que aprendo mucho constantemente y eso es algo que disfruto mucho".

En el 2019 presentaste tu disco debut "Y la Historia Continúa.." ¿Que significó para vos y como lo ves a la distancia?

Fue un disco muy especial para mi. Fue mi primer disco, es un disco doble y se grabó en un momento muy especial con gente muy especial y grosa también, a quienes considero como familia, porque me he criado entre músicos, generando permanentemente vínculos que me llevó a considerarlos como parte de la familia".

"En ese disco participó Javier Lozano en teclado y en piano, que toca siempre con mi viejo, Martín Ibarburu, baterista de Rubén Rada, de Jaime Roos, uno de los mejores bateristas de uruguay y mi viejo en el bajo y como productor. Esto hizo que fuera toda una experiencia muy linda".

"Actualmente estoy tratando de volver a grabar y salir en un nuevo disco con mis temas y cantar, ya que el primer disco fue instrumental porque no estaba cantando en ese momento. Ahora me encuentro en ese proceso de poder grabar mis temas y mostrar lo nuevo, lo que me sale ahora".

¿Que influencias te definen tu identidad con la música?

Tengo muchas, siempre escuche mucha música muy distinta y así fui creciendo e influenciándome de muchas cosas y eso es algo que disfruto. Me gusta escuchar música muy distinta y aprender de cada música, porque son como idiomas diferentes. Está buenísimo poder abrirse a todo, a cosas nuevas y antiguas, aprendiendo de todo, porque creo que es lo mejor que uno puede hacer. Si te cerras nunca te va a servir en el crecimiento".

¿Hay algún ritmo con el cual te sientas mas identificado o cómodo a la hora de interpretarlo?

Ahora cuando hago lo mío, es como que estoy mas cómodo en una onda mas del Funky, Soul, Jazz, siempre con esa cosa media rockera por la guitarra. En este momento me estoy encontrando más ahí, pero siempre tratando de encararlo desde ser yo y no de copiar a nadie, viendo como me sale a mí".

¿Eso tiene que ver con algún consejo que has recibido de tu padre?

Si, eso tiene que ver con charlas que he tenido con él y con grandes músicos que han tocado con él. He tenido la posibilidad de acompañarlo a lugares muy importantes a tocar con grandes músicos y siempre uno ve eso, que cada uno es lo que son y trabajan para tener la mejor versión de ellos mismos. No copian a nadie, ni van detrás algo. Uno puede valorar muchas cosas y disfrutar de muchas cosas, pero después uno tiene que ser uno".

¿En algún momento te detenés a pensar con las grandes figuras de la música con las que compartís los escenarios?

Me pasó el año pasado al no tocar y al estar todo un año sin presentarme en vivo, sentí mucho más la falta de eso. Pensé en todo lo que había hecho. Tengo 21 años y empecé trabajar con la música, a los 15, aunque ya desde los 11 empecé a viajar con mi viejo. Siempre lo he acompañado y eso me ha permitido conocer y experimentar cosas, que me han marcado mucho".