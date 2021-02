Regreso a clases en Mar del Plata: ¿Qué pasa si un alumno o docente presenta síntomas de coronavirus?

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó en las últimas horas la pautas de actuación en contexto de coronavirus durante el regreso a las clases presenciales, estipulado para este 1° de marzo, y detalló qué se debe hacer en caso de un alumno o docente presente síntomas.

Si bien el secretario de Educación del Municipio, Sebastián Puglisi, había anticipado varias cuestiones sobre la vuelta a clases en la ciudad, como el uso obligatoria de tapabocas y las jornada de cuatro horas, no había podido establecer cómo actuar ante un caso sospechoso en el aula.

La información llegó esta semana, a días del inicio del inicio ciclo lectivo, con la publicación del Plan Jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires para un Regreso Seguro a las Clases Presenciales.

En primer lugar, se definió que la Jefatura de Inspección Distrital articulará con la Secretaría de Salud del municipio para que cada escuela cuente con un referente del equipo de salud que brinde asesoramiento para la organización de la vigilancia epidemiológica de coronavirus en el ámbito escolar, y para la implementación de toda acción de vigilancia activa que defina el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Definición de caso sospechoso, confirmado y contacto estrecho

Se considera caso sospechoso a cualquier persona que: (I) presente dos o más de los siguientes síntomas compatibles con COVID-19: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, cefalea, mialgias, diarrea o vómitos. Este criterio incluye toda infección respiratoria aguda grave. (II) Presente pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de cualquier otra sintomatología. (III) Sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19, y dentro de los 14 días posteriores al contacto presente uno o más síntomas compatibles.

al caso sospechoso que tenga resultado de laboratorio confirmatorio o certificado médico que así lo acredite. Se considera contacto estrecho a cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, sin las medidas de protección adecuadas (uso de tapabocas) al menos 15 minutos.

¿Qué hacer ante la aparición de un caso sospechoso o confirmado

de COVID-19?

Si el caso confirmado es de un o una docente: se deberá aislar durante 14 días corridos al o los grupos con los que estuvo en contacto las 48 hs. anteriores al inicio de los síntomas o a la realización del test, en caso de que la persona sea asintomática.

Si el caso confirmado es de una o un estudiante: se deberá aislar, durante 14 días corridos, al grupo al cual pertenece y a los docentes que le hayan impartido clases hasta 48 hs anteriores al inicio de los síntomas o a la realización del test, en caso de que la persona sea asintomática.

Ante la presencia de un caso sospechoso: se tomarán las mismas medidas de aislamiento hasta la confirmación o descarte de la situación. Si el caso sospechoso es descartado por la autoridad sanitaria, el grupo de estudiantes y el o la docente retoman las actividades presenciales.

Si el caso sospechoso o confirmado corresponde a personal que no estuvo frente a un curso: la persona debe aislarse y seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria. Las actividades continúan con normalidad y deberá identificarse si hubo contactos estrechos en las últimas 48 hs.

Algunas preguntas frecuentes

Si una trabajadora, trabajador o estudiante falta un día por fiebre, ¿corresponde aislar al grupo con el que compartió el aula?

No. La aparición de un único síntoma (exceptuando pérdida de gusto u olfato) no configura caso sospechoso. La persona en esa situación no podrá concurrir al establecimiento educativo hasta pasadas las 24 horas sin síntomas. En caso de que aparezcan nuevos síntomas debe reportarlos.

Si una o un estudiante no asiste un miércoles por presentar registro febril y pérdida brusca de olfato y gusto, ¿corresponde aislar al grupo con el que compartió el aula?

Sí. Corresponde aislar al grupo con el que haya compartido el aula 48 horas antes del inicio de los síntomas, a la o el docente que le haya impartido clases y a cualquier otra persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros durante al menos 15 minutos sin protección respiratoria.

Si una o un estudiante no asiste un lunes por tener pérdida brusca de olfato y gusto, ¿corresponde aislar al grupo con el que compartió el aula?

No. No hubo contacto estrecho en las 48 horas anteriores al inicio

de los síntomas.

Si una o un estudiante no asiste el jueves porque se informa que su madre es COVID positivo y debe realizar aislamiento, ¿corresponde aislar al grupo/docente con el que compartió el aula?

No. En la medida que el estudiante no es caso sospechoso (no informó síntomas) los contactos de contactos estrechos no se aíslan.

Si una o un docente es COVID positivo, con diagnóstico del día miércoles, ¿corresponde aislar al grupo con el que compartió el aula?

Sí. Se presume que hay contacto estrecho entre estudiantes y docentes.

En este último caso, ¿también hay que aislar al resto del personal docente y auxiliar del establecimiento?

No. Se presume que cumplidas las medidas de distanciamiento social e higiene, desinfección y protección personal no hay contacto estrecho fuera del aula.