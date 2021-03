Marilia Camposs trae lo mejor de Amy Winehouse a Mar del Plata

Marilia Camposs le pone su voz, y algo más, a las canciones de la gran Amy Winehouse. Se presentará este viernes a las 21 en Teatriz (Diagonal Pueyrredon y Bolívar).

El próximo 23 de julio se cumplirá una década que la talentosísima Amy Winehouse nos dejó desde lo físico, pero a partir de allí nació el mito. Quedaron sus increíbles canciones, su obra está vigente y en todo el mundo su música se sigue escuchando.

Sus canciones no son fáciles por el tremendo registro de voz, los arreglos musicales y demás, que quedaron plasmados en sus discos "Frank" y el archi exitoso "Back to Black" y Lioness sú último disco no editado en Vida.

Pues bien, en esa difícil misión se metió la cantante brasileña, Marilia Camposs hace más de 10 años atrás, como admiradora de Amy y de su obra primero, la artista Paulistana, logró encontrar el punto justo para presentar un tremendo show, repasando las canciones de "La Diva del Soul", apoyada por una sólida banda integrada por reconocidos músicos de jazz porteño.

Desde el escenario, Camposs, con su impecable voz logra transmitir y recrear sobradamente el sentimiento que Amy ponía en cada canción, pero hay algo más... Marilia a las canciones le da su impronta personal, le da una vuelta de tuerca más a cada interpretación, lo que resulta muy interesante para poder en vivo, disfrutar la versatilidad de Camposs a la hora de cantar. Tanto en momentos intimistas donde logra conmover por un desamor como en "Love Is A Losing Game", como cuando explota con la potencia de su voz en "Rehab", o las aclamadas "Back to Black" y "You Know I'm No Good"; o el bailable ska "Monkey Man", una versión de los recordados Specials con la que a Amy le gustaba cerrar sus shows.

Marilia brinda un gran homenaje, el cual ya ha sido aclamado por el público en diferentes giras que ha realizado recorriendo las provincias de nuestro país, hasta comienzos de 2020, tocando en teatros y locales reconocidos de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Luego en noviembre del 2020 de estar 4 meses girando por Brasil hasta marzo 2021 por todos los mejores lugares de Santa Catarina.

Tras la llegada de la pandemia y ante la imposibilidad de tocar en vivo, Camposs se dedicó a componer canciones propias, grabar temas con otros músicos, y preparar shows por streaming que deleitaron al público no solo de Argentina, sino de diferentes partes del mundo. Esto hizo que productoras la tentaran para realizar una gira por Europa, EEUU y nuevamente Brasil esta vez en su ciudad natal São paulo mediados de julio 2021.

Pero hoy, ante la reapertura de diferentes lugares en Argentina y con los protocolos pertinentes, Marilia Camposs sale a escena nuevamente con un show aún más completo, acompañada por su gran banda detrás, la cual alguna vez hasta supo contar con Robin Banerjee, ni más ni menos que uno de los guitarristas que acompañaban a Amy en sus shows y grandes músicos argentinos y extranjeros como Miguel Angel Tallarita trompestista del Indio solari y varias bandas reconocidas, Alvaro torres, Mario Parmisano, Timoti Cid ex baterista de Willy Crook y james Brown, entre otros... con una gira extensa por toda la Argentina en el 2016 2017 girando en Ciudades de la Provincia de Buenos Aires, los más conocidos reductos nocturnos capitalinos y lugares como Córdoba, Santa Fe, Mar del Plata, Mendoza, Jujuy, Río Negro, Rosario , Ushuaia luego pasando el charco en Uruguay, Brasil, chile y Paraguay, disfrutaron en vivo del tremendo homenaje que Marilia hace a Amy Winehouse

.

Imperdible por donde se lo mire. Una experiencia diferente, para estremecerse por un rato, con la música de "La Diva del Soul" y con la estupenda voz de Marilia Camposs.