Reclamo en el Houssay: "El Estado es uno de los mayores violadores de sus propias leyes"

En el marco del reclamo de los trabajadores del Hospital Bernardo Houssay, por un convenio que solucione la problemática de las formas de contratación y mejores condiciones laborales, desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, manifestaron que "el Estado lamentablemente es uno de los mayores violadores de sus propias leyes".

"Cuando reabre con el gobierno anterior, después de haberse producido la expropiación, por medio del Estado, nosotros hemos tratamos de hablar con los políticos que estaba en ese momento y no encontrábamos solución, solo argumentos sin consistencia, que no aportaban nada", afirmó Laura Del Pir, secretaria de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (Atsa), en diálogo con el programa "Antes que sea tarde", por Radio Mitre Mar del Plata FM 103.7

"Cuando cambió el gobierno empezamos a tratar de de buscar interlocutores validos, ya que sabemos que los cargos son cargos políticos y encontramos que habían hecho responsable a un funcionario político de Pami a nivel nacional, con el cual comenzamos a conversar para solucionar los problemas laborales de las compañeras, desde falta de insumos en aquellos momentos, hasta haberes mal liquidados", detalló.

"Lo cierto es que con el tiempo este interlocutor que teníamos no atendía el teléfono y nadie se hace cargo, ni dan una respuesta sólida. El tema es que agotamos las vías de diálogo y pusimos una intimación laboral, para que los inspectores del misterio intervengan y corroboren si tenemos o no tenemos razón", subrayó Del Pir.

"La gran sorpresa en el Ministerio, fue descubrir no solo lo que uno ya sabía, que es que no les pagan bien la antigüedad, ya que la ley de expropiación dice que a los trabajadores se les debe reconocer la antigüedad que ya poseían en la sociedad anterior del ex Emhsa y todos los derechos que tenían al momento de la expropiación", destacó.

"Tenemos compañeros de mantenimiento a los que no se les reconocen los adicionales y compañeras a las que no se les paga la sala maternal y esto es gravísimo, porque esto es un derecho de convenio para que sus hijos queden protegidos y cuidados mientras ellas trabajan", señaló la referente de Atsa.

"Esto con el agravante de que muchas compañeras con el tema de la pandemia, no hicieron uso de las licencias especiales que sacó el presidente Fernández en un DNU. No pudieron hacer huso de esto, porque era tal la cantidad de compañeros infectados, que faltaba personal", destacó.

"A su vez también nos hemos encontrado con que los feriados no los pagan y han tomado personal como monotributistas, como en el caso de las mucamas y esto es aberrante, porque abusan de la necesidad de las compañeras y las meten en un embrollo tributario que el día de mañana le terminan diciendo 'señora a usted no la necesitamos más' y ni siquiera le pagan un despido", remarcó Del Pir.

"El Estado lamentablemente es uno de los mayores violadores de sus propias leyes y no es algo que digo solo de este gobierno, sino de todos los anteriores", afirmó.

En referencia a los pasos a seguir, Del Pir sostuvo que "ahora lo que vamos a hacer es juntarnos con los compañeros y compañeras del Hospital Houssay. Tenemos una tónica de trabajo, donde permitimos que cada uno decida, porque la plata y los derechos son de cada uno y ellos son los que tienen que tomar decisiones sobre lo que consideren que sea más beneficioso y nosotros como gremio lo llevaremos a la práctica".