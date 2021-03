Sin el apoyo del kirchnerismo, se aprobó un Plan Integrado de Vacunación en Mar del Plata

Por Carlos Walker

En el marco del plan de inoculación que se puso en marcha el 29 de diciembre en todo el país, el Concejo Deliberante aprobó este jueves un proyecto de ordenanza para formar un Plan Integrado de Vacunación para el distrito General Pueyrredon.

La iniciativa de Acción Marplatense no fue acompañada por el bloque de concejales del Frente de Todos en el medio de la polémica por presuntas vacunaciones irregulares en Mar del Plata.

En el expediente, desde AM se explicó que “los tiempos que vivimos requieren integrar recursos y dispositivos disponibles entre los gobiernos nacionales, provinciales y municipales". “El seguimiento de los servicios brindados por el Sistema de Salud Municipal es contundente a la hora de dar cuenta sobre su capacidad de atención y sus antecedentes de vacunación”, se recalcó.

Al respecto, se detalló que el sistema municipal posee 33 centros que en 2015 prestaba 1.800.000 servicios de salud en General Pueyrredon. “Con larga experiencia e importante conocimiento de cada territorio y su población, es naturalmente el cimiento de una estrategia que puede permitir alcanzar una exitosa campaña de vacunación”, expresó el pultismo.

En ese sentido, se mencionó: “excluirlo o no tenerlo en cuenta para el Plan Integrado de Vacunación de emergencia que supone el Covid es un error garrafal que pagará la salud de los vecinos con esperas que se podrían acortar”.

Además, Acción Marplatense planteó que “la necesidad de llevar a cabo una campaña masiva en poco tiempo hace imprescindible el trabajo integrado de todos los actores sanitarios de los diferentes niveles”. “Debemos atender estas prioridades de forma urgente”, remarcaron.

“El conocimiento y la experiencia de trabajo en un territorio tan diverso como el nuestro es un activo importante para un Plan Integrado de Vacunación que vecinas y vecinos de Mar del Plata están esperando para recuperar certezas, trabajo y tranquilidad“, sentenciaron desde AM.

En los últimos días trascendió que en Mar del Plata se habrían vacunaron funcionarios, sindicalistas y militantes políticos kirchneristas sin que tuvieran las características necesarias para recibir la inmunización.

Tal como adelantó El Marplatense, el ayudante fiscal Javier Pettigiani presentó la denuncia. En declaraciones a Radio Mitre, aseguró: “Esperemos que esto sirva para que se empiece a transparentar y acelerar el asunto este de la vacunación”.

Pettigiani se refirió al plan provincial de vacunación y explicó que “los días anteriores a la denuncia ya tenía conocimiento, dada mi función, de situaciones que estaban pasando”.

“Me puse a indagar en distintos artículos y páginas oficiales, me parecía que no coincidían la cantidad de dosis con los vacunados”, explicó el ayudante fiscal y agregó: “Al tomar conocimiento de que podrían estar cometiéndose un delito me presento y hago la denuncia. Le sugiero al fiscal confrontar la información que hay en las bases de datos”.

Pettigiani destacó que “el fiscal que lleva la causa está trabajando” y reveló que él prestó “declaración al segundo día de la denuncia ratificando lo que había puesto en la misma”.

Consultado por la información que decía que había sido amenazado, el denunciante le bajó el tenor a la situación: “No, no fui amenazado, tuve algunos entredichos porque muchos me han criticado por hacer esto, como muchos me han apoyado”.

Sobre cuáles son los delitos que podrían comprobarse, el ayudante fiscal enumeró: “Lo que habría es incumplimiento en los deberes de funcionario público y también podría haber malversación de caudales porque la vacuna es un bien público”.

Asimismo, Pettigiani aclaró: “Yo no estoy acusando a nadie, estoy pidiendo que se investigue y se eche luz sobre una situación poco clara”. “Nos merecemos una explicación como sociedad”, concluyó el funcionario marplatense.