Buscan evitar la vacunación por fuera del sistema y del protocolo en Mar del Plata

El bloque de concejales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de comunicación con el objetivo de reclamarle al gobierno bonaerense que arbitre los medios necesarios a fin de implementar el “Registro de Personas Suplentes” a los efectos de vacunación contra el coronavirus, procediéndose a notificarlas al mismo tiempo y en el mismo lugar, que las personas titulares cuando estas últimas no asistan al turno solicitado y así “poder evitar el desperdicio de vacunas tratándose de un bien preciado y escaso”.

“Atento a las denuncias de vacunación de privilegio y desperdicio de dosis, presenté en el Concejo Deliberante un proyecto de comunicación requiriendo al ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que genere un registro de personas suplentes al efecto de ser notificadas en caso de ausencia del titular con turno”, explicó la edil Liliana Gonzalorena, quien remarcó que “a través de esta iniciativa buscamos evitar la inoculación por fuera del sistema y del protocolo, favoreciendo la vacunación de personas mayores, personal sanitario, discapacitados y de riesgo. Esperamos que el mismo sea tomado en cuenta por las autoridades”.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, la concejala recordó que “la Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación contra la Covid-19 como un instrumento de prevención para evitar las consecuencias sanitarias y económicas devenidas de la pandemia.

En ese sentido, remarcó que “una vacunación que se realice en forma efectiva podría llegar a eliminar la circulación del virus, según se ha demostrado a través de los años con el calendario de vacunas obligatorias desde el nacimiento de una persona humana”.

A su vez, subrayó que “una estrategia de salud pública es la vacunación en forma masiva y organizada a los fines de evitar focos de contagios individuales como así también colectivos. Hasta hace poco tiempo, la únicas formas de prevención impartidas fueron el uso de barbijo o tapabocas obligatorio, el distanciamiento social, las medidas de higiene esenciales, y no llevarse las manos a los ojos, boca, rostro en general, con lo cual la llegada de la vacuna es un alivio para la población, fundamentalmente aquella que está esperando ansiosamente leer fecha y turno asignado para ser inoculado sintiendo que puede ser salvado del flagelo pandémico del siglo”.

“Si bien la Dirección de control de enfermedades inmunoprevenibles, con el consenso de la Comisión nacional de inmunizaciones CONAIN propuso el plan de vacunación escalonado de acuerdo a la disponibilidad del insumo priorizando a las personas mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégico y grupos de riesgo, continuando luego con los diferentes grupos etarios, que se hayan registrado en la APP VacunatePBA”, subrayó la concejala oficialista.

Para Gonzalorena, “resulta imprescindible se comunique claramente a la población acerca de la importancia de vacunarse. Asimismo que la persona que se suscriba a la aplicación para solicitar turno para la misma, conozca la importancia de su aplicación, como así también asuma el compromiso de cumplir con el turno solicitado”.

“Sin embargo por diferentes motivos suele ocurrir, sea por el carácter opcional de la vacunación, voluntaria, (no obligatorio), o por falta de información fehaciente, y/ o inconvenientes en el acceso a la información del turno asignado, la persona suscripta no concurra al vacunatorio. Es en esos casos, en los cuales vemos la necesidad de crear Registro de Personas Suplentes a los fines de no desperdiciar dosis ni desaprovechar el turno al no haber renunciado la persona suscripta en primer término”, resaltó.

Además, indicó que “a mayor abundamiento para el caso de que falte al turno asignado de vacunación la persona registrada como titular, se implemente un registro de personas suplentes, a quienes se notifique en forma simultánea o al mismo tiempo que a los titulares para el caso de que falte el primer suscripto a su turno, a los efectos de que concurran en el mismo lugar y horario, titular o suplente”.

“La concurrencia respetará el correspondiente protocolo, distanciamiento social y orden de prioridades del plan de vacunación contra la Covid 19, para evitar el aglomeramiento de personas”, finalizó.

Esta semana, la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, denunció que “el Hospital Houssay de Mar del Plata, que administra el Pami, en lugar de vacunar a médicos y adultos mayores, lo hicieron a jóvenes de La Cámpora” en la ciudad de Mar del Plata.

En las redes sociales, la legisladora nacional le reclamó explicaciones a la Directora del Pami, Luana Volnovich, tras estas presuntas irregularidades en el plan de vacunación.

En los últimos días trascendió que en Mar del Plata se habrían vacunaron funcionarios, sindicalistas y militantes políticos kirchneristas sin que tuvieran las características necesarias para recibir la inmunización.

Tal como adelantó El Marplatense, el ayudante fiscal Javier Pettigiani presentó la denuncia. En declaraciones a Radio Mitre, aseguró: “Esperemos que esto sirva para que se empiece a transparentar y acelerar el asunto este de la vacunación”.

Certificados de vacunación en Mar del Plata. Sin firma.

No hay enfermeros, médicos...solo chicos en locales de Suteba y Mov Sociales.

Fueron capacitados 6 hs por zoom, ganan más que los enfermeros.

Sobre cuáles son los delitos que podrían comprobarse, el ayudante fiscal enumeró: “Lo que habría es incumplimiento en los deberes de funcionario público y también podría haber malversación de caudales porque la vacuna es un bien público”.

Asimismo, Pettigiani aclaró: “Yo no estoy acusando a nadie, estoy pidiendo que se investigue y se eche luz sobre una situación poco clara”. “Nos merecemos una explicación como sociedad”, concluyó el funcionario marplatense.