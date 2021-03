Acción Marplatense pide que se apruebe el Plan de Reactivación para la construcción

El presidente del bloque de concejales de Acción Marplatense, Horacio Taccone, le reclamó a la titular de la comisión de Obras del HCD, Marianela Romero, que se avance con el tratamiento de una batería de iniciativas para promover el trabajo en la construcción en el distrito de General Pueyrredon. Se trata de un plan de reactivación que impulsó el intendente Guillermo Montenegro en octubre de 2020.

Presentamos el Plan de Reactivación de la Construcción con el que apuntamos a que se generen más puestos de trabajo. Seguimos trabajando para reactivar la economía de nuestra ciudad. pic.twitter.com/LClcB5iuip — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) October 13, 2020

“Solicité la inclusión para su tratamiento de la próxima reunión de la comisión de la Comisión de Obras los anexos I, II, IV y IX del expediente correspondientes al Proyecto de Ordenanza por medio del cual se solicita la aprobación de un régimen promocional para la reactivación de Industria de la Construcción en el Partido de General Pueyrredon”, explicó el edil de AM.

En ese sentido, remarcó que “más allá de matices y particularidades que podremos considerar en el tratamiento de la referida iniciativa, resulta imprescindible avanzar en la decisión política de impulsar nuevas acciones para que el sector se revitalice”.

Les comparto el texto de la carta con la que solicite el tratamiento del Proyecto de Ordenanza para la reactivación de Industria de la Construcción en el Partido de General Pueyrredon.https://t.co/J9T9KObyKr 𝐇𝐢𝐥𝗼 ⬇️ pic.twitter.com/HzhgUieE9Q — Horacio Taccone (@HoracioTaccone) March 18, 2021

“El trabajo marplatense sufre un embate durísimo que se manifiesta en los hogares y en los barrios de nuestra ciudad en forma de pobreza. Se pierden puestos de trabajo todos los días. Las noticias que brinda la economía local son siempre malas. Hace demasiado tiempo que no se ven indicadores de crecimiento”, resaltó Taccone, quien subrayó: “La morosidad del Concejo Deliberante en tomar esta decisión lo hace corresponsable de un desastre económico que no admite más dilaciones. Sobre todo porque la espera no ha significado que la iniciativa reciba mejores aportes de ningún bloque”.

Además, puntualizó que “en términos generales, nos proponemos votar positivamente el Proyecto de Ordenanza. En particular, propondremos algunas modificaciones. Pero lo que no estamos dispuestos a consentir en silencio son nuevas dilaciones”.

En un año muy difícil, y de cara a un 2021 con sólo 25,000 metros aprobados (no llega al 15% de lo habitual); es que insistimos con el pedido de apoyo al @concejomdp para lograr la pronta aprobación del Plan de Reactivación para el Sector presentado por la @munimardelplata https://t.co/7C4RHl4vUl — Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios MdP (@camara_mdp) November 15, 2020

“Por los motivos expuestos, luego de trascurrido prácticamente medio año desde que el expediente ingresara al Concejo Deliberante, ante la necesidad de respuestas para los trabajadores y trabajadoras marplatenses, solicitamos su tratamiento y despacho en la comisión de Obras”, finalizó Taccone.

Tal como adelantó El Marplatense, la mesa directiva del Colegio de Arquitectos de Mar del Plata denunció que el Plan de Reactivación para la construcción sigue postergado en el Concejo Deliberante, lo que alejó a nuevos inversores y provocó un mayor retroceso de la actividad en el distrito de General Pueyrredon.