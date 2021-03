Florencia Cosentino: "Voy hacia vivir cada vez más simple"

Flor Cosentino, cantante y autora de música Popular Argentina y Latinoamericana. A la edad de 9 años inició sus estudios en trompeta, clarinete, percusión y canto y desde aquel entonces no ha dejado de lado su formación contínua en canto, narrativa, escritura para enriquecer más su actividad artística y cómo compositora.

Formó parte de varios grupos de folklore como cantante y percusionista, hasta que finalmente en el 2012 decide dar un vuelco en su carrera y lanzarse como solista. Compartió escenario con Joan Manuel Serrat., Roxana, Jorge Rojas, Vicentico, Luciano Pereyra, Miranda, Sandra Mihanovich, Axel, Diego Torres, Los Tekis, entre otros.

Su primer disco se llama Carnaval de Colores, le sigue Tu Lugar y luego del parate pandémico vuelve a estar abocada en los nuevos temas que serán parte de su tercer trabajo discográfico. Siempre dispuesta y con mucha energía se suma a generar respuestas a partir de dividir por letras, su +CHANCE.

+ = Tu lado más positivo / Empuje, simpatía y optimismo

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Se despertó desde muy chiquita. En la escuela a los 8 o 9 años participe en todo lo que se podía: coros, banda de música de exploradores de Don Bosco. A los 9 me metí con la percusión y de ahí seguí siempre.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Voy hacia vivir cada vez más simple, con menos necesidad de consumismo, a un estado interior y exterior más equilibrado, y a tratar de estar menos preocupada en general.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / ¡Siiii y lo hice!! Dejé mi trabajo estable en la docencia, en escuela, y salí del sistema -cómo se dice- hace 6 años ya y estoy feliz, jajaja!!

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / A las drogas químicas

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? / Medito, en la conciencia con la comida, tengo huerta y me cocino. Hago pilates, salgo a caminar, correr, voy a canto, terapia... trato de usar todas las herramientas que puedo para estar en mi eje -aunque me cuesta estarlo- jejeje!!

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Si, creo que tengo que volver a terminar de aprender a hacer cosas que en esta, aún no las hice. Si no lo soy, a ser madre en la próxima.!!

Chacha Durán

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

Founder & CEO de deRadios.com

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.

@chachaduran / @maschance