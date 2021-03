El Frente de Todos propone una nueva Audiencia Pública por el Transporte

Durante el debate por el nuevo pliego de licitación del servicio del Transporte Público de pasajeros en la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante, desde el bloque de concejales del Frente de Todos reclamaron que se lleve adelante una nueva Audiencia Pública, como instancia de participación popular para la construcción de este pliego: "Para nosotros/as las modificaciones no fueron sustanciales, y queremos escuchar qué tienen para decir y aportar los y las marplatenses y batanenses", remarcó el edil Vito Amalfitano.

Pliego de #Transporte

El lunes pasado el oficialismo no contaba con todos sus votos y pidió dejarlo en comisión para mejorarlo.

¿Para qué sirvió este tiempo? ¿Qué cambios se hicieron? ¿Qué mejoras hubo sobre los reclamos de frecuencias, recorridos y tarifa?

Votan sin responder. pic.twitter.com/LgjmbCk6kN — Vito Amalfitano MdP (@VitoMundial) March 22, 2021

En ese camino, desde el kirchnerismo argumentaron su rechazo afirmando que "el proyecto de transporte presentado por el intendente Montenegro no sólo no mejorará el servicio sino que prolongará por 27 años el mismo sistema deficiente".

“La propuesta de Montenegro carece de una mirada integral, no tiene como objetivo mejorar el servicio de transporte que desde hace 15 años padecen los usuarios y las usuarias, y no se apoya en un proyecto de planificación de la ciudad. El Intendente se tomó un año de gestión para diseñar un nuevo sistema de transporte público y el resultado es la continuidad del mal servicio. No hay soluciones para los problemas cotidianos de marplatenses y batanenses”, afirmó el edil opositor.

"Las modificaciones que se supone que presentaron no le cambian la vida a la gente. Todos sabemos que el monopolio termina siempre perjudicando al vecino y la vecina, y esta gestión no hizo nada en el pliego propuesto por detener un monopolio en el transporte"@MarinaLSantoro pic.twitter.com/p6pb746hBz — Concejales Frente de Tod☀s MDP (@FrenteMdp) March 22, 2021

“Tuvimos la posibilidad de escuchar a un centenar de vecinas y vecinos en la Audiencia Pública y los principales reclamos fueron las escasas frecuencias y los deficientes recorridos. Tenemos que contarles a los ciudadanos que estos problemas no van a mejorar. El 70% de los recorridos no cambiará y habrá barrios que seguirán dependiendo del rondín”, expresó.

"Pese a que insistimos mucho desde nuestro bloque, no hay condiciones para que el servicio deje de ser monopólico. El pliego no está diseñado para alcanzar esa meta, sino para mantener el esquema actual, y eso beneficia a las empresas, no a los vecinos y vecinas", subrayaron desde el bloque K.

UN TRANSPORTE PÚBLICO MODERNO Y EFICIENTE

Hoy en la comisión de Movilidad Urbana se aprobó el nuevo Pliego para el transporte público.

En estos 85 días llevamos adelante un tratamiento con mucha responsabilidad, escuchando y trabajando junto a todos los vecinos permanentemente. pic.twitter.com/LF41jysoeN — Agustin Neme (@agustin_neme) March 22, 2021

Tal como adelantó El Marplatense, el tratamiento del Pliego del Transporte público de pasajeros tuvo dictamen favorable en la comisión de Movilidad Urbana este lunes en la votación donde prevalecieron los votos de Juntos por el Cambio en tanto el Frente de Todos y Acción Marplatense se manifestaron en contra. Ahora, el expediente ya tiene su giro a la comisión de Legislación.