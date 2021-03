Asesinato de Rocío Pavón: "Uno de los delincuentes está libre y vive a la vuelta de mi casa"

Se cumplen tres años de la muerte de Rocío Pavón, tras 10 días de haber sido atacada a balazos en la casa de su novio por tres personas en la noche del miércoles 14 y sus familiares marcharon este martes desde Colón y San Luis hacia Tribunales en pedido de Justicia.

Los tres individuos comenzaron a disparar contra quienes se encontraban en una vivienda ubicada en 176 y San Lorenzo: un hombre de 50 años, sus dos hijos, de 19 y 23 años, y la pareja de uno de ellos: la joven de 18 años identificada como Rocío Pavón, que quedó en grave estado por haber recibido un disparo a la altura del pecho.

Angélica, madre de la víctima, explicó a El Marplatense que "aparecieron tres personas en un auto, dispararon a mansalva, le pegaron al suegro de mi hija, a la hermana del novio y mi hija se llevó la peor parte. Lo que pido es justicia. En el primer año hicimos una marcha, en el segundo no pudimos por la pandemia, pero ya no aguanté porque no tengo respuestas de nada".

"No sé quiénes son los jueces y como mamá me siento a un costado, no existe la justicia. Hay pruebas suficientes para condenarlos y no sé por qué no piden las cámaras. A mi nunca me citaron para nada", continuó.

Respecto a los agresores, la madre de Rocío Pavón manifestó que "hay solamente dos detenidos, pero no sé más nada. Queremos que esto no quede en vano. No hay juicio y el que está libre vive a la vuelta de mi casa. Entró y salió. Y otro de ellos está pidiendo el arresto domiciliario".