"Supersol" lanzó su Pronto Flash, un viaje en el tiempo a los ´80

La banda marplatense "Supersol" editó este 25 de marzo su nuevo EP de estudio De Pronto Flash, que contiene tres flamantes canciones grabadas en los últimos meses de 2020.

El flamante material del conjunto integrado por Bruno Verdenelli, Juano Spinato, Ema Fernández, Migue Moyano y Martín Zoratto ya está disponible en todas las plataformas digitales y redes sociales, y gira en torno a un concepto artístico que intenta homenajear la estética de los años '80, década en la que brillaron los grupos musicales que influyeron en su música.

La búsqueda de un sonido moderno pero a la vez evocativo del de aquella época marcaron, junto a las formas de composición durante la pandemia, el último de los trabajos de SUPERSOL.

El EP comienza con el corte, "Back To The 80's!", un tema en el que se puede advertir directamente la admiración de la banda por el movimiento cultural de los '80. Como una especie de guiño a la trilogía Volver al Futuro, la canción cuenta la historia de una banda que ensaya en una casa periférica en pleno verano cuando de la nada aparece un "viejo" en un auto que invita a los músicos a viajar en el tiempo hacia la época que gusten. La elegida no es otra que la década del '80 y la forma de lograr ese fantástico traslado es precisamente la música.

Luego sigue "Mi Mundo", que al igual que el anterior, es un tema cargado de guitarras distorsionadas, sintetizadores y ritmo acelerado. La letra fue compuesta por Bruno Verdenelli, luego del nacimiento de su hija Nina. Inclusive, en una parte de la canción pueden advertirse las risas de la niña que fueron sampleadas y agregadas a la grabación.

Finalmente, el EP concluye con "Truco De Magia", una balada que nació del piano de Ema Fernández y una experiencia personal. El tema relata el dramático momento en que una pareja está a punto de disolverse producto de la muerte inminente de una de las dos personas. Esa mezcla de agonía, incertidumbre y consuelo deriva en la despedida final, que toma forma surrealista.

De Pronto Flash fue grabado íntegramente en Mar del Plata, en Hometown Estudios y Friendzone Récords, entre fines de septiembre y principios de diciembre de 2020. Con producción de la propia banda, las canciones fueron mezcladas y masterizadas por Antonio Torres, con quien SUPERSOL ya había trabajado en sus dos trabajos anteriores, Amanecer y El Tiempo Es Mentira. El diseño del arte de tapa del EP, de inconfundible estética ochentosa, estuvo a cargo de Mauricio Fernández.

Con respecto las obras anteriores mencionadas, se pueden encontrar semejanzas entre De Pronto Flash y Amanecer, puesto que "Back To The 80´s!", "Mi Mundo" y "Truco De Magia" son canciones forman parte de una búsqueda sonora y conceptual estrechamente vinculada, tanto desde las letras como desde la música, como había ocurrido con el primer EP del grupo lanzado en 2018. En cambio, en El Tiempo Es Mentira -publicado en 2019-, al tratarse de un disco de larga duración con ocho temas, puede percibirse un estilo heterogéneo, aunque siempre bajo la órbita del género poprock que profesa el grupo.

La composición durante la pandemia del coronavirus y la búsqueda de un sonido moderno pero a la vez evocativo de las bandas que influyeron en su música, son las claves del flamante material. Link para escuchar el EP completo en Youtube: https://www.youtube. com/watch?v=SrX9qjtR5Us