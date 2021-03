Desde UTHGRA aseguran que las restricciones generarán pérdidas de fuentes de trabajo

Al igual que la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (AEHG), la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos expresó su preocupación a las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

"Sin lugar a dudas, las restricciones afectan de manera negativa, sobre todo a los establecimientos de la nocturnidad. Esto hace que perdamos fuentes de trabajo. Esta vez, por otro lado, creo que es necesaria esta restricción porque la juventud se ha relajado mucho. Hay establecimientos que tuvieron una conducta irresponsable al momento de los protocolos. Son una minoría, pero es lo que más resuena y lamentablemente hemos llegado a este punto. Sabíamos que iba a venir y temí que las restricciones fueran mayores. Tendremos que seguir peleándola", le confió la secretaria general del gremio, Nancy Todoroff a El Marplatense.

La situación se vuelve cada vez más cuesta arriba, tras un año fatídico para la gastronomía y la hotelería en Mar del Plata. "Estamos preocupados y ocupados en el tema. El año pasado perdimos 1400 puestos de trabajo, cerraron 100 establecimientos de manera definitiva. Esta temporada quedaron casi 2000 trabajadores temporarios sin plazas, más allá de que se pudo conseguir un salario para ellos y guardar su plaza para el año próximo", indicó Todoroff.

Al tiempo que lamentó: "Vamos a arrancar el invierno sin espalda económica y con deudas que no se pueden levantar".

Según la secretaria general de UTHGRA, la actividad no fue propagadora de contagios: "Hemos tenido muchos casos de Covid, pero ninguno fue en el ámbito laboral. Lo que habla claramente que en la gastronomía no circula el virus. La mayoría cumple con los protocolos. Si esto se restringe más, la economía no lo soportaría y volveríamos a perder puestos de trabajo, a través de establecimientos que cerrarían definitivamente como ya ocurrió" afirmó.

Por último, en cuanto a las expectativas de cara al próximo fin de semana largo, Todoroff confió que "veníamos con una reserva entre el 50 y 60 por ciento en hotelería, pero esta medida hará que la gente evalúe venir o no. Ojalá tengamos un buen fin de semana largo porque realmente el sector y la ciudad lo necesita".