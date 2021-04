Seguridad en Mar del Plata: "Los operativos solo están por las avenidas y no en los barrios"

Los vecinos y vecinas de los barrios marplatenses solicitan mayor presencia policial lo cual visibilizan permanentemente por varios medios, exigiendo que la policía refuerce los horarios de patrulla ante la cantidad de robos que se manifiestan cada vez con mayor frecuencia.

"Actualmente vemos que la secretaría de Seguridad está trabajando, vemos que están bajando los operativos, pero lo están haciendo solo donde se ve. Anoche por ejemplo se hizo en Antártida Argentina y Mario Bravo, pero donde necesitamos realmente es en otros lugares mas calientes de Mar del Plata como Peña y Champagnat, por dar un ejemplo", manifestó Juan Manuel López, presidente del Foro de Seguridad de Mar del Plata, en diálogo con el programa "Hora 13" por CNN Radio Mar del Plata FM 88.3

"Lamentablemente al no contar con una Mesa de trabajo, los operativos se están realizando mal. Nosotros por ejemplo, recibimos permanentemente fotos de gente que nos cuenta que le están robando cuando bajan del colectivo en la zona de Juncal y Peña", aseguró.

"En el barrio Santa Rosa de Lima a las 6 de la mañana la gente que toma el colectivo 562 se esconde detrás de una planta para que no le roben. A esa gente es la que tenemos que ayudar. En esos lugares debemos tener prevención, no solo por Colón", remarcó López.

"Uno sale a recorrer y ve que los operativos están en Colón y la 200, en Colón y 190 y uno ve que están con los conos y demás, pero no están en los barrios como en Aeroparque, donde no circula ningún patrullero. Lamentablemente no están dentro de los barrios", subrayó.

"Los operativos solo están por las avenidas Colón, Constitución, Luro y demás, pero no están donde realmente deberían estar. Hacen los operativos debajo de las cámaras, en sectores que supuestamente están cubiertos por el COM", destacó López.

"De todas maneras las cámaras no funcionan al 100%, porque no hay suficientes operadores. Si recordamos el caso del crimen de Gabriel Aramayo, que ocurrió hace 10 meses, podemos ver que no hay grabaciones de las cámaras de Hernandarias y Polonia, porque nunca anduvieron. Si hubiesen funcionado se hubiesen podido sacar las pruebas más rápidamente para saber quienes fueron", aseguró.

En referencia a la creación de la Comisión de Seguridad, López sostuvo que "en lo personal tengo expectativas con respecto a la comisión. Nosotros presentamos hace tres días una nota al presidente del Concejo Deliberante, Ariel Bordaisco y al presidente de la comisión de Seguridad, Nicolás Lauría, porque hoy muchas cosas en las cuales trabajar".