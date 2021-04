Pablo del Cid: "Mi propósito es ayudar a las personas a transformar sus vidas y animarse a ser felices"

Pablo del Cid nació en Mendoza donde estudió Medicina en la Universidad Nacional de Cuyo. Eterno enamorado de Mar del Plata rindió el exámen de residencia en Clínica Médica en el Hospital Privado de Comunidad y aquí se quedó.

En el año 2003 completó su formación de post-grado en Terapia Intensiva en el Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona, España. De vuelta en Mar del Plata decidió hacer un cambio radical en su vida para explorar los misterios de una vida feliz, incursionando en el mindfulness y en los principios básicos de la psicología positiva.

Ha dado innumerable cantidad de charlas y cursos, columnista de radio y televisión siempre transmitiendo el mensaje que ser feliz depende en gran medida de nosotros mismos y que es posible entrenar nuestro cerebro para crear felicidad.

Convencido que podemos ser protagonistas activos de nuestras vidas y no conformarnos con ser meros espectadores, me brindó parte de su tiempo para generar respuestas a partir de dividir por letras, su +CHANCE

+ = Tu lado más positivo / Mi lado más positivo es sin dudas el entusiasmo. Soy de esas personas que se levantan entusiasmadas y después se fijan por qué. Es como un motor interno que está prendido siempre (o casi) y que ayuda mucho en las buenas pero sobre todo en las malas.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Soy médico hace 25 años y escritor hace 13. La vocación por escribir comenzó escribiendo poemas (los publiqué y al leerlos ahora siento muchas cosas mezcladas, vergüenza, ternura, alegría, rabia) y desde entonces no paré hasta ahora que saqué Entrénate para Ser Feliz.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / El mundo actual es muy complejo y a la vez muy excitante. Estoy enfocado en conectarme con los demás de una forma más profunda, mi propósito es ayudar a las personas a transformar sus vidas y animarse a ser felices, por lo tanto todos mis esfuerzos actuales están dirigidos a cumplir con ese propósito.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / No solo pensé dejar todo sino que lo hice...¡dos veces! No es fácil, esos que te dicen dejé todo y ahora soy feliz no te cuentan la parte del medio de la película, solo el principio y el final! Es bueno cuando estás dispuesto a jugártela por algo en lo que creés o cuando estás seguro que ya no creés en lo que estás haciendo.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? /Nunca le diría Si a dañar intencionalmente a alguien de ninguna forma.

C = ¿Cómo conectas con tu lado espiritual? / La espiritualidad es algo a lo que me he resistido mucho tiempo por venir del palo de la ciencia. Sin embargo creo ahora que todos tenemos un lado espiritual que nos conecta. Mi camino hacia descubrirlo fue y es la meditación de tipo mindfulness.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Jaja no se si hay reencarnaciones, quizás sí o quizás no, no es algo que me preocupe, pero si vuelvo me gustaría hacerlo para terminar el camino de aprendizaje que empecé en esta vida.

Chacha Durán

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

Founder & CEO de deRadios.com

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.

@chachaduran / @maschance