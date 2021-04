Cruzando el Charco vuelve a Mar del Plata

En el marco de una gira con entradas agotadas por Córdoba, Rosario, Rio Cuarto y Santa Fé, "Cruzando el Charco" se prepara después de varios años para visitar Mar del Plata. El show será este sábado 10 de abril en Gap (Constitución 5780) desde las 20:00 y se desarrollará en modalidad de teatro bajo estricto protocolo sanitario por la pandemia de coronavirus.

Francisco Lago, líder del grupo contó que además de tocar en La Feliz estarán por Tandil y Bahía Blanca. "Esperamos verlos a todos, vamos con canciones nuevas, canciones viejas y un show que es muy bonito". "La gente se fue muy contenta, nosotros también, esperemos que Mar del Plata no sea la excepción".

En 2014 Francisco explicó que grabaron uno de los discos "bisagra" que es "A mil".

"Lo hicimos bajo la producción de Juan y Pepe de Bersuit y tuvo varios invitados, entre ellos estuvo Emiliano de NTVG, Dani Suárez, el cóndor de Bersuit, y varios más, la idea es que en este disco, que justamente volvemos a trabajar con Juan y Pepe, también tenga músicos invitados, todavía no los vamos a develar", "ya se van a enterar cuando salga" agregó el cantante.

La banda que surgió a mediados de 2012 cuenta con una gran trayectoria, una de sus grandes experiencias fue haber participado en "Ya me estoy volviendo canción". Para la banda se trató de una experiencia "súper importante, primero porque que era la primera vez que nos convocaban para hacer un disco compartido con otras bandas grandes y tan importantes, además de el desafío de hacer una canción de arbolito, una banda que todos escuchamos y conocemos, estuvo bueno y disfrutamos mucho", declaró Francisco.

Quienes escucharon a la banda, entienden que la gran mayoría de las canciones reflejan momentos y vivencias personales, en este sentido Lago explicó:

"Si bien la mayoría de las canciones hablan de vivencias personas, hay canciones que hablan de amor, de desamor, canciones que he dedicado a mi hijo, a mis padres, amigos, pero también hay canciones que no, dónde invento historias o a partir de cosas que le pasó a otra persona arranco a escribir". Al mismo tiempo dijo: "A veces arranco a partir de una melodía que puede ser un buen ritmo, un buen estribillo o una frase que puede formar parte de una estrofa o simplemente quiero hablar de un tema especial y me pongo a escribir sobre eso". Además explicó que para él nunca es el mismo proceso componer una canción.

Con respecto a su lugar de origen, el cual ofrece una gran cantidad de oferta de artistas, Francisco mencionó que: "es sabido que la ciudad de la Plata ya hace muchos años es un semillero de bandas muy importante, muy grande, que obviamente nosotros somos parte".

"La gente, el público, nos ha sabido dar un lugar entre las bandas, nosotros siempre estamos focalizados en que la manera de gustar más allá de lo que a la gente le tenga que gustar, nosotros laburamos para eso, jamás nadie nos ha regalado nada ni nos hemos quedamos en la comodidad y en la tranquilidad de que las cosas sucedan porque sí", dijo el líder de Cruzando el Charco.

"Trabajamos muchísimo, ensayamos cada show, cada escena, cada sonido, iluminación, puesta en escena, siempre tratamos de grabar discos para generar contenido nuevo", explicó. Por otra parte, con respecto a las redes sociales el cantante mencionó que a partir de su surgimiento junto con las plataformas digitales tratan de estar "bien metidos en eso" para brindar un contenido constante a la gente.

En el marco la pandemia de coronavirus, la banda mantiene las misma expectativas de "seguir creciendo, seguir grabando discos, recorrer cada vez más kilómetros y que sea cada vez más la gente que escucha la banda y la recomienda". Otros de los objetivos del grupo son el de poder cruzar con su música la frontera y llegar a tener su propia sala de ensayo.