Discapacidad: transportistas amenazan con manifestarse por una actualización en los aranceles

De no concretar la reunión pedida con el intendente Guillermo Montenegro, el próximo jueves los transportistas de personas con discapacidad realizarán nuevamente a un paro y movilización en todo el país para exigirle al gobierno un aumento del 60% en los aranceles. En Capital Federal, representantes del sector se encadenarán a Casa Rosada.

El referente en Mar del Plata, Juan Goldar, manifestó que "no solo es el pago de lo realizado, seguimos teniendo problemas con algunas obras sociales, sino que estamos exigiendo la actualización de aranceles de una manera urgente. Están hablando de un 30% que realmente no nos va a llegar a hacer funcionar normalmente, pero ni siquiera llegó a ese porcentaje, por lo que pedimos un 60%. Es por eso que los colegas en Buenos Aires se van a encadenar en Casa Rosada".

Y agregó: "Acá pedimos una reunión con el intendente Guillermo Montenegro para que se haga eco porque no deja de ser una problemática para Mar del Plata y ellos deberán instrumentar las herramientas para tratar de paliar esta situación y llegar a un buen fin".

"Estamos esperando la confirmación para esa reunión. De no ser así nos vamos a manifestar mañana", aclaró Goldar.

En relación a las respuestas, el referente de los transportistas en la ciudad, subrayó que "el Estado está ausente en esto. Las prestaciones se están cortando y no hay servicios. Al no haber una actualización del arancel, lo que están haciendo es que esté quedando mucha gente en el camino. Los transportistas están abandonando la actividad, nos estamos fundiendo trabajando, las personas con discapacidad se están quedando sin sus traslados y no pueden asistir a sus terapias".

Por último, sobre la continuidad del servicio que algunos siguieron prestando, a pesar de la falta de pagos Goldar detalló que "hoy la buena predisposición no alcanza porque no hay cubiertas, no hay combustibles, no hay forma de mantener los vehículos, que se están deteriorando. Hay un 30% menos de transportistas en el país. La mayor gravedad es para las personas con discapacidad que se van quedando sin sus traslados y asistencias diarias".