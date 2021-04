La Secretaría de Seguridad contra la toma de tierras municipales: "No es la forma"

Desde la Secretaría de Seguridad se manifestaron este miércoles contra la toma de tierras municipales que llevan adelante más de 40 familias en el barrio Las Américas y consideraron que "no es la forma".

La acción, organizada por Madres y Padres en lucha por una vivienda digna, comenzó a primera hora en las tierras que se encuentran atrás del anexo de Zoonosis para realizar castraciones.

"La gente no sabe donde estar, está sin trabajo. Las familias no pueden resistir estar en una vivienda con ocho chicos. Queremos que nos cedan estos terrenos, u otros, nos den los materiales o nos construyan la casa. Queremos algo por escrito, no más promesas en el aire", indicó Susana Budiño, integrante de una de las 42 familias que se instalaron allí.

En diálogo con CNN Radio Mar del Plata 88.3, el secretario de Seguridad de General Pueyrredon, "Totó" García, indicó: "Son cuestiones vinculadas a aspectos sociales que tienen que ser resueltas. Nadie puede tomar tierras fiscales o privadas de forma autónoma, hay que resolverlo, pero esa no es la forma".