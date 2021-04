Tensión en el oficialismo: el titular del bloque de Concejales de Montenegro pidió batería de modificaciones en el Pliego del transporte

Tal como adelantó El Marplatense, la comisión de Legislación del Honorable Concejo Deliberante comenzó este lunes, el tratamiento del nuevo Pliego del Transporte público de pasajeros que tuvo dictamen, tras arduas discusiones y Audiencia Pública incluida, en la de Transporte.

En su primer tratamiento y tras varias horas de exposiciones, el Expediente quedó en comisión pero se sugirieron una serie de cuestionamientos de parte del presidente del bloque oficialista, Alejandro Carrancio quien pidió la palabra y desmenuzó en varios puntos algunos aspectos del Pliego para aportar su mirada y consideración en el primer tratamiento de la comisión.

Carrancio fue tomando cada uno de los puntos para dar su posición y solicitar esas modificaciones o consultas: en total fueron cerca de 34. Lo que para muchos, sobre todo en la oposición legislativa, fue una verdadera sorpresa.

Cuestionó, entre otros puntos, los procesos de "inversión", el impacto de ello "en la tarifa del boleto", puso el ojo en los refugios que deben construirse, "en las penalidades sobre incumplimientos" y además "en las obras a realizar", al tiempo de "proponer modificaciones en la línea Anular la que considero útil", dijo el concejal.

Aclaró que "las paradas en los barrios deberían contemplar los laterales, algo que no vi en el Pliego actual, por dar una mirada en ese sentido".

"Se que trabajaron mucho en los recorridos, en eso tenemos propuestas en recorridos para modificar y para estudiar lo referido a las frecuencias", dijo luego.

El presidente de mi bloque @alecarrancio en la comisión de legislación tratando el proyecto del ejecutivo de transporte SITU (servicio integrado transporte urbano) habla de “nosotros”. Por las dudas y para despejar dudas cabe aclarar q no habla en mi representación . Sépase pic.twitter.com/5inMPtmhOs — Guillermo Volponi (@GuilleVolponi) April 12, 2021

Sin ser parte de la comisión, pero sí integrante del bloque Vamos Juntos que preside Carrancio, desde su twiteer Guillermo Volponi salió al cruce cuando todavía el edil de Crear-Unidos aun no había terminado de su dar su posición. Luego, Nicolás Lauría adhirió también: "Quiero dejar en claro que la posición de Alejandro es personal, porque en algunos pasajes utilizó la palabra nosotros", recalcó el exbasquetbolista.

Es así, es una manera de expresarse de estilo, pero como bien plantea @GuilleVolponi en el tweet y @nicolauria lo hizo en la comisión, mis planteos en legislación son de estricto carácter personal. Vale la aclaración https://t.co/gavvcibgg3 — Alejandro Carrancio (@alecarrancio) April 12, 2021

A su turno, el edil massista Ariel Ciano utilizó el plazo que consideran para el nuevo Pliego, 27 años (son 20 años más 5 más 2, algo observado por el oficialismo), para trazar algunos paralelos con cuestiones de la vida o hechos relevantes de la historia del país.

"No estamos de acuerdo con una concesión amplia como se plantea. 27 años están planteando. Piensen qué hicieron en 27 años de su vida: por ejemplo Lauría que es muy joven tendría 7 años, Campazzo tendría 3 años y hoy está en la NBA, Deck, otro en la NBA. Macri, el presidente que ustedes acompañan y valoran (señala a concejales del oficialismo local), ni siquiera era presidente de Boca...Barack Obama no era presidente de EEUU…piensen todo lo que se puede hacer en ese tiempo o lo que puede pasar en 27 años…", dijo.

Y remarcó sobre algo que había manifestado en comunicados de prensa: "La escucha selectiva, es lo que practica ese gobierno local. Salvo en alguna cuestión particular como ocurrió en la rotonda del golf. Los vecinos se quejaron y escucharon. Y quitarlos los pilotes. Con la Zona Roja van por ese mismo camino: no escuchan", dijo Ciano.

También crítica fue la posición de Vito Amalfitano, integrante además de Movilidad Urbana en donde se dio gran parte del debate del Expediente.

"Ya lo enumero el concejal Carrancio con una serie de cuestiones que no están en el pliego. Carrancio reflejó todas las deficiencias del nuevo pliego del transporte. Es un concejal del propio oficialismo, esperemos que lo escuchen", tiró en el inicio de la palabra.

"Quiero ir con los ejemplos, pero para adelante: tendré 87 años yo dentro de 27. Quizás haya autos supersónicos, distinto a lo que imaginamos hoy. No lo sé", dijo utilizando los parámetros de Ciano de comparar sobre ese período en los años anteriores.

"Se presentó este sistema sin una planificación de ciudad previa. Obviamente que es algo de lo que dijimos al principio. A lo largo de la discusión quedó claro, desde aquel 4 de febrero con la audiencia publica donde los vecinos dijeron que este pliego no se ajustaba a lo que ellos necesitan. Demostramos claramente que se podían dividir los pliegos. No hubo una respuesta concreta a nuestro pedido. Taccone pidió la simulación que nunca llegó. Era para pedir una respuesta simulada con las obras que se piden y el impacto en el valor del boleto", agregó Amalfitano.

Sobre las cuestiones que puntualizó, dijo que "el pliego que se pretende aprobar habla de una clausura gatillo que marca el valor del dólar, el del combustible y los sueldos de los choferes. Acá suman los tres aumentos. Esa es la cláusula".

"La clausura antimonopólica es absolutamente ambigua. La venimos reclamando. Y lo que se agregó, no dice nada. Son cuatro líneas que no dicen nada", aclaró y dijo: "Los recorridos que reclamó la comunidad, en la Audiencia pública, no se tomaron en cuenta. Las modificaciones de maquillaje, como dijo Marina Santoro, y tal como demostró el concejal Carrancio no es algo que mejore las frecuencias".

Por último, señaló que "dos administraciones de Cambiemos tuvieron la oportunidad de mejorar las estructuras como la de un mejor sistema publico de pasajeros. Esperemos que haya tiempo para readecuar a las consideraciones que hizo el concejal Carrancio y desde nuestro bloque se pidió que se hiciera una nueva Audiencia pública para dar respuesta a lo pedido el pasado 4 de febrero".

Mientras el Expediente llega a Legislación tras recorrer un sinuoso camino en la comisión de Movilidad Urbana, surge un nuevo pedido de aumento del boleto por parte de la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte (CAMETAP) que solicitó llevar la tarifa plana a $96,06. Ya antes de fin de 2020 habían pedido readecuar el valor de la tarifa y tras el cierre de la temporada pidieron una actualización.