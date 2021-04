Video: enfermeros protestaron nuevamente en el Materno Infantil

Personal de enfermería del Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. O. Alende" continúa con los reclamos al tiempo que mantienen el acampe que comenzó la semana pasada para pedir un aumento salarial, un bono por coronavirus, vacaciones, el pago de salarios adeudados y la recategorización.

Este lunes llevaron a cabo una marcha en las inmediaciones del Hospital Materno Infantil, donde El Marplatense dialogó con la enfermera Fernanda Tapia, quien indicó que "no era la idea movilizarnos donde hay gente internada, pero no nos queda otra alternativa, considerando que el Gobernador o el ministro Gollán no nos ponen en agenda y no tenemos quien nos avale, pero es mentira porque estamos adheridos a los sindicatos".

"La única respuesta que llegó es que ahora se firmó la recategorización, pero hasta que no lo veamos no podremos creerlo. Esto es presión, lucha, nos dormimos en las carpas y volvemos a trabajar. Estamos más unidos que nunca", afirmó.

Y agregó que "tenemos mucha fuerza y son muchas las alternativas para seguir reclamando".

Además, Tapia reclamó que "se acerca la segunda ola y es una vergüenza que no tengamos herramientas o dispositivos para dar respuesta. Solo pedimos salario digno, vacaciones y que se pase a planta permanente a los compañeros".