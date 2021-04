Piden informes al Municipio sobre la UTF "Arroyo Lobería" investigada por contaminación

Tal como lo informó El Marplatense, esta semana se llevó a cabo un allanamiento por parte de la Fiscalía Federal Nº2 de la Ciudad de Mar del Plata, con motivo de una investigación por contaminación del “Arroyo Lobería” que tendría su origen en el complejo “Manantiales Club de Mar”.

Tras esta situación y luego del reclamo de vecinos a través de una nota Particular ingresada al HCD, desde el bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos elevaron un proyecto solicitando que el Municipio informe si en caso de comprobarse infracciones a la Ley Nacional 24.051 sobre Residuos Peligrosos en la Unidad Turística Fiscal, estas podrían derivar en la rescisión de la concesión.

Asimismo, el concejal autor de la iniciativa, Marcos Gutiérrez, remarcó que el "Gobierno Municipal no puede correr la mirada hacia otro lado, debe hacer cumplir las pautas estipuladas en el pliego y en el caso de que estas no se respeten, aplicar sanciones por incumplimiento. Tenemos entendido que la empresa pertenece a la familia de Hernán Lombardi, ex titular del área de Medios Públicos".



Cabe remarcar que en el allanamiento al complejo se tomaron muestras para ser analizadas por profesionales de Obras Sanitarias y de la Autoridad del Agua de la Provincia, debido a que se investiga la existencia de sumideros y pozos ciegos construidos de forma irregular, los cuales estarían ocultos detrás de una media sombra.

Por último, el Presidente del Bloque de Concejales del Frente de Todos hizo referencia a que "el hecho que investiga la Justicia, la contaminación del "Arroyo Lobería", reviste una gravísima infracción por parte de la firma Rivan S.A. y si fuera comprobado, esperamos una respuesta del Ejecutivo con respecto a la continuidad de la concesión".