Pablo Albornoz: "La música es una gran herramienta de comunicación, motivación y sanación"

Pablo Albornoz inició sus estudios musicales y violín en la Universidad Nacional de San Juan, concluyendo en el conservatorio Luis Gianeo. Obtuvo becas de perfeccionamientos de música e instrumental para estudiar con los más calificados maestros de violín en Argentina, Barcelona y Moscú durante 10 años.

En la actualidad se desempeña en la Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del Plata, con el cargo suplente de concertino y solista en la Orquesta Municipal de Tango de Mar del Plata, ambos ganados por concurso. Integra el Trío de Cámara de la UNICen (Tandil) y primer violín en el Cuarteto de cuerdas de la UNMdP desde el 2006.

Es creador, compositor y programador del grupo musical D-Mol (Tango electrónico) con el cual participa de Festivales de tango y milongas del país, y Europa desde 2017 con muy buenas críticas de la originalidad de su música y la fusión entre la esencia del Tango y la vanguardia electrónica.

Actualmente incursiona en nuevo proyecto Lonoz en el cual compone y produce material original basado en música electrónica. Un amigo que también se atrevió a dividir por letras, su +CHANCE

+ = Tu lado más positivo / La empatía, el tratar de que la gente pueda estar al menos un poco mejor o pueda cambiar su perspectiva.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estás haciendo? / Claramente desde niño, a los 4-5 años descubrí que mi juguete “serio” era tocar las teclas de un piano que había en casa, imaginando situaciones y ambientes, poniéndole su música. Luego vendrían mis clases de piano, hasta llegar al departamento de música de la UNSJ en San Juan, allí descubrí el violín que fue heredado por mi abuelo.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Generar motivación y creatividad. Creo que la gente necesita, sobre todo, objetivos para volcar su pasión. La motivación y también la influencia positiva, cooperan con ello. Por otro lado, conciencia del cuidado y amor a nuestro planeta.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Lo único que me incentiva dejar siempre o abandonar son los obstáculos que se interponen a mi alianza con la música. Cada vez que recorro la vida, me doy cuenta que la música es un gran camino de vida, de aprendizaje, de alegrías y algunas no tanto como también muchas satisfacciones (por supuesto con mucha disciplina y conocimiento de uno). La música es una gran herramienta de comunicación, motivación y sanación, por lo tanto es sumamente importante para mí y de gran responsabilidad, lograr lo máximo que se pueda brindar.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / Al odio, rencor y resentimiento. Son palabras de acciones que disparan más de lo mismo si uno no está preparado para afrontarlas con sabiduría.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Con la música y también con la Naturaleza… el verde, la montaña, el mar. Nuestro real hogar, nuestro templo, nuestra abundancia siempre que se cuide. Observar ello de esa forma, me resetea, me carga de energía. Me encanta cuidarlo y promocionar el amor a ello.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Puedo elegir lo mismo? Jaja… Siempre me gusto también la química, los experimentos así que podría ir para ese lado también: “un científico loco”!.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.