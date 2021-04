"Superpoblación" de supermercados chinos: hay más de 160 y piden regulaciones

El conflicto de un grupo de trabajadores de un supermercado de origen chino en Mar del Plata puso en alerta al Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica. Desde la entidad, denunciaron que hay una gran cantidad de comercios similares, que no están regulados y generan una competencia desleal.

"Hay más de 160 supermercados de origen chino en Mar del Plata. Todos los días aparece alguno. Se supone que las habilitaciones son legales. Pero a esto hay que ponerle un límite. Vamos a iniciar una campaña dirigida a la política, para hacer una ordenanza que regule la actividad: que no abran más superficies y poner todo el aparato estatal en emprolijar la economía de una ciudad, porque hay desventajas con el comerciante que cumple con todo y no son generadores de puestos de trabajo genuino", aseveró Darío Zunda, secretario gremial del Sindicato, en diálogo con Hora 12 por CNN Radio Argentina (FM 88.3).

Como ejemplo, Zunda señaló que una PYME de un supermercad de ese tamaño debería dar, al menos, trabajo a 8 o 10 personas. Sin embargo, en los casos de comercios de capital oriental, "vemos trabajadores de origen oriental que dicen que son familiares, pero en los papeles se constata que no".

"Entran bien al país pero no están contratados en las condiciones que deberían en Argentina, aplican las normas chinas. Queremos una nueva pauta, con trabajo en blanco, registrado y decente. Como lo dice la OIT", añadió el gremialista.

Con respecto al caso de la cadena de supermercados "El Gran Argentno", Zunda explicó que "se ha agravado la situación, porque no sólo es el despido de trabajadores mal contratados y mal registrados, si no jornadas extensas y situaciones que no son aceptables que tienen que ver con actos de violencia"

"Usaban una verbalidad exagerada, casi de violencia psicológica. Cuando les impartían alguna orden de trabajo, había algún golpe en la nuca o una patada detrás. Por denunciar, perdieron su trabajo. Les pagaban 15 mil pesos, les hacen firmar papeles, por 12 horas de trabajo", añadió.

En este contexto, Zunda aseveró: "Mar del Plata está saturada de supermercados, autoservicios, ha llegado a un límite. Largamos una campaña para que pongan los trabajadores en blanco, que muchos no hacen y otros los tienen a mitad de jornada".