Tres herramientas de Google para impulsar a las emprendedoras de Latinoamérica

Sabemos que el escenario del COVID-19 impactó de lleno en los hogares y, sobre todo, en las mujeres. En el marco del Día Internacional de la Mujer, queremos acercarte un conjunto de soluciones gratuitas que están disponibles en línea y que te ayudarán a crecer y a diseñar un nuevo futuro dando a conocer lo que mejor sabes hacer.

Desde que comenzó la pandemia, hemos hablado de todos los cambios que trajo consigo en los hábitos de vida y de consumo. Pero no nos hemos detenido a pensar qué dicen estos sobre la desigualdad de género y cómo impactó en las mujeres. Según un estudio reciente, la percepción del impacto de la pandemia fue equitativa en ambos géneros: en todos los países los encuestados se sienten peor desde que comenzó.1 Sin embargo, a medida que ahondamos en los detalles, descubrimos que la tasa de desocupación de las mujeres de Latinoamérica y el Caribe alcanzó el 12% en 2020, eso significa un aumento del 22,2% respecto de 2019.

Las crisis profundizó las desigualdades: frente al confinamiento, y como resultado de los cierres de escuelas, las mujeres fueron las primeras en perder el trabajo para ocuparse de los cuidados no remunerados del hogar y de la familia. Además, el escenario hizo que muchos trabajos informales, que generalmente son desempeñados por ellas, no pudieran continuar llevándose a cabo. Incluso, muchas mujeres no lograron sostener sus fuentes de trabajo o registraron un impacto negativo en su productividad como consecuencia de la violencia doméstica. En un informe reciente, los países de la región reportaron que las llamadas a las líneas telefónicas de ayuda para casos de violencia basada en género han aumentado entre un 18% y un 100% desde que comenzó la pandemia.

Frente a este escenario, António Guterres, secretario de la ONU, sostuvo: “Una de las tres prioridades en respuesta a la enfermedad es construir un futuro mejor para las mujeres”.

¿Queres asegurarte de estar presente y serle útil a tus clientes?

Recorda que cuentas con Google Mi Negocio, la herramienta gratuita que brinda la información que necesitan tus clientes sobre tus empresas o servicios. Por cierto, ¿sabías que los perfiles de negocio que se actualizan de forma periódica obtienen un 500% más de vistas? Para ayudarte con esto, Google ha sumado el Buscador de oportunidades locales, la nueva herramienta que ofrece sugerencias personalizadas para mejorar los perfiles de negocio en Google. Una de ellas, y que hoy queremos compartir, es que ya pueden incluir entre los atributos de su marca que está “liderado por mujeres”.

¿No tenes tiempo para crear piezas de diseño atractivas?

Delega esa función en el Kit de Marketing, un sitio personalizado al que podes acceder desde tu perfil de Google Mi Negocio. Allí podrás descargar distintas piezas de diseño editables para imprimir o usar en línea, ya sea en tus perfiles de negocio o en tus redes sociales. Recorda que, antes de decidir la estética que más les guste, debes tener presente el objetivo de marketing o negocio que quieran alcanzar. Así elegirás la pieza correcta.

¿Necesitas crear un sitio web fácil y rápido?

Elimina este obstáculo de la lista y crealo gratis con la nueva función de Google Mi Negocio. Hacerlo es opcional y gratuito, y se construye automáticamente a partir de la información de su Perfil de negocio. Una vez que lo hagas, podrás mostrar botones que les permitan a sus clientes hacer llamadas, enviar mensajes, obtener una cotización, reservar servicios, realizar pedidos y mucho más, lo que genera conversiones y ventas.

Una vez que estés en línea, sabe que siempre pueden hacer correr la voz con la variedad de anuncios de Google Ads. Esta solución de publicidad en línea es paga y les permitirá llegar a muchos más clientes de los que se imaginan al promocionar sus productos y servicios en la Búsqueda de Google, Google Maps, YouTube y en otros sitios de la web según cuáles sean sus objetivos. Y, una vez más, que el tiempo no sea tu obstáculo. Pueden delegar la creación de los anuncios en las campañas Inteligentes: configurarlas solo toma 15 minutos y automáticamente mejoran el rendimiento de los anuncios en función de los objetivos. De esta manera podrás ver resultados reales a partir de tus inversiones, mientras dedicas tu tiempo a hacer otras tareas de la empresa o que disfrutes.

Y, para acompañarte en tu negocio, Google acaba de lanzar una edición especial de Crece con Google para Mujeres, que incluye un conjunto de minicursos pensados para emprendedoras. Allí podrás encontrar buenos consejos a la hora de iniciar tu negocio, superar los desafíos que existen en los primeros años de una empresa, y administrarla como un profesional.

