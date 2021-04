Scioli: "En todo lo que le haga bien a Mar del Plata, estoy para ayudar"

El embajador argentino en Brasil y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, visitó Mar del Plata este viernes y pasó por los estudios de CNN.

Scioli se mostró por fuera de la grieta política, ya que recorrió el puerto local y el astillero SPI acompañado por el intendente Guillermo Montenegro.

"Soy muy respetuoso de la institucionalidad de la ciudad. Le avise antes de venir al Intendente que me gustaría que me acompañe. Me gustaría compartir, ponerme a disposición. Todo lo que le haga bien a Mar del Plata, estoy para ayudar", afirmó Scioli en el programa Hora 12 por CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

En este marco, también se refirió a los niveles de desempleo en la ciudad. "Cuando una temporada no es buena, impacta todo el año. Hay que ver donde están las oportunidades. En este caso la pesca, y también otros sectores de alimentos. Cada vez se industrializan más las materias primas y es muy bueno. Significa agregar valor y lo que necesita el país", afirmó al respecto.

De cara al futuro de la ciudad, Scioli mantiene "la fe" de que una vez normalizado el tráfico aéreo y se levanten las restricciones, va a haber "un boom turístico en la región". "Bregamos para que la vacunación avance y se pueda volver a la vida normal", concluyó.